Il traffico, gli ingorghi e parcheggi sempre più affollati possono essere un ricordo del passato, se si decide di optare per una bici elettrica. Con questo mezzo, infatti, si possono facilmente gestire salite e lunghe distanze, senza difficoltà, che tu sia un tipo sportivo o meno: le bici elettriche portano tanti vantaggi. Quanto costa ricaricarne una?

Bici elettrica: un mezzo di locomozione rispettoso dell’ambiente

La bici elettrica è uno dei mezzi che più rispettano l’ambiente. Sono facili da guidare, permettono di evitare il traffico cittadino e l’annosa questione del parcheggio. L’altro lato della medaglia è che devono essere ricaricate e ciò si aggiunge alla bolletta energetica. Ma quanto costa?

Per calcolare il costo della ricarica della batteria, bisogna conoscere, nel dettaglio:

la tensione (in volt): determina la potenza durante la guida della bicicletta;

(in volt): determina la potenza durante la guida della bicicletta; la capacità (in ampere-ora): questa variabile determina la durata della batteria;

(in ampere-ora): questa variabile determina la durata della batteria; il costo della propria elettricità in kWh: che può variare in base all’offerta sottoscritta con il proprio gestore energetico.

I primi due dati possono essere ritrovati sulla batteria o nel manuale della tua bici elettrica.

Un uomo d’affari in bicicletta elettrica

Calcolare il costo della ricarica

Per calcolare il costo della ricarica della batteria della propria bici elettrica, è sufficiente moltiplicare la tensione (V) e la capacità di carica (Ah) della batteria. Questo calcolo permette di ottenere la capacità energetica (Wh) della batteria: V x Ah = Wh

Ad esempio: 36 Volt x 10 Ah = 360 Wh = 0,36 kWh. Moltiplicando il risultato ottenuto per il costo per kWh si ottiene il costo per la ricarica completa della batteria. Es.: 0,36 kWh x 0,20 €/kWh = 0,072 € per una carica completa.

Questi, ovviamente, sono calcoli approssimativi che dipendono dal costo dell’energia elettrica nel momento contingente in cui effettuiamo il calcolo. La formula, però, resta la stessa, pertanto è facile calcolare quanto ci viene a costare la ricarica di una bici elettrica effettuata nella propria abitazione.

