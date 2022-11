Alcuni Comuni della Lombardia hanno deciso di non rinunciare alle decorazioni natalizie nonostante gli aumenti vertiginosi delle bollette della luce. Una delle soluzioni più semplici riguarda la riduzione degli addobbi e la decisione di destinare quei fondi a famiglie in difficoltà. Un’altra riguarda invece le luminarie a tempo, ovvero accendere le luci soltanto in una determinata fascia oraria. Un modo per non rinunciare del tutto al calore dell’atmosfera natalizia.

La proposta delle luminaria a tempo

Il periodo di Natale è il più magico di tutto l’anno e si sta per avvicinare. Una parte immancabile dell’atmosfera di quei giorni sono sicuramente gli addobbi luminosi, sia delle attività commerciali che del Comune. Quest’anno però i costi delle bollette della luce sono davvero insostenibili e in un primo momento la soluzione più immediata sembrava quella di rinunciare alle luci. Alcuni Comuni lombardi però hanno pensato a questa soluzione delle luminarie a tempo. Ad esempio a Brescia le luminarie saranno accese dalle ore 17:00 alla mezzanotte, ad eccezione del sabato che verranno lasciate fino all’una di notte.

Luminarie di Natale

A Godiasco e Zeme si spengono le luci

Se in alcuni Comuni l’accensione delle luci è stata ridotta grazie all’idea delle luminarie a tempo, altrove si procederà in maniera più drastica. E’ il caso, ad esempio, di Godiasco e Zeme, località in provincia di Pavia. Nel primo caso si è optato per l’eliminazione totale delle luci natalizie o quasi (ne verranno installate soltanto un paio) per destinare quei fondi, circa 7 mila euro, in misure di assistenza per i cittadini che hanno più difficoltà con le bollette della luce. A Zeme, invece, i circa 2.500 euro previsti verranno utilizzati per creare delle borse alimentari, ovvero delle raccolte di beni di prima necessità sempre per chi ne ha più bisogno.

