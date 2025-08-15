BookTok, un nuovo modo di scoprire e condividere libri

Negli ultimi anni, il fenomeno BookTok ha trasformato il mondo dell’editoria e della lettura, costruendo un nuovo modo di scoprire e condividere nuovi titoli con una comunità di lettori molto più ampia. Scopriamo, dunque, insieme com’è nato e quali sono i libri più consigliati.

L’influenza di BookTok sull’editoria

BookTok è una sottocomunità di TikTok, nella quale gli utenti condividono recensioni, consigli di lettura, opinioni e discussioni sui libri. Grazie a questo fenomeno, titoli spesso trascurati o poco conosciuti diventano virali e, di conseguenza, bestseller grazie al passaparola digitale.

I libri, dunque, sono promozionati mediante video emozionali, in cui i lettori raccontano le loro esperienze con un libro, di cui si possono influenzare anche le vendite.

Ragazza che legge libro

Molti autori, anche esordienti, hanno guadagnato attenzione proprio grazie alla visibilità ottenuta su questa piattaforma. Case editrici e librerie hanno iniziato a monitorare le tendenze di BookTok, adattando le loro strategie di marketing per intercettare i lettori e proporre libri in linea con i gusti del momento.

I libri più consigliati

Tra i libri più consigliati su BookTok ci sono romanzi che hanno saputo emozionare e coinvolgere i lettori, spesso caratterizzati da trame e personaggi che coinvolgono, particolarmente, i lettori.

Nella lista, infatti, possiamo annoverare “It Ends with Us – Siamo noi a dire basta” di Colleen Hoover è uno dei titoli più citati; c’è, poi, “La canzone di Achille” di Madeline Miller, “Verity” di Colleen Hoover, “We Were Liars” di E. Lockhart e “A Court of Thorns and Roses – La corte di rose e spine” di Sarah J. Maas.

Nonostante il successo ottenuto, alcuni sono molto critici nei confronti di tale fenomeno che, per alcuni, veicolerebbe solo libri basati sulle mode del momento e non su volumi di un certo spessore letterario.