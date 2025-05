La classifica delle spiagge più incantevoli del mondo vede sul podio Cala Goloritzé, un vero e proprio gioiello della costa di Baunei che trionfa nella classifica internazionale, superando mete tropicali, molto ambite dai turisti, nella classifica stilata da “The World’s 50 Best Beaches“.

La spiaggia più bella del mondo è Cala Goloritzé

Cala Goloritzè è la spiaggia più bella del mondo. Lo ha decretato “The World’s 50 Best Beaches“, una delle classifiche più autorevoli a livello globale nel settore del turismo e dei viaggi.

Il famoso angolo di costa sarda, incastonato tra le falesie del Golfo di Orosei, ha superato le più gettonate località dei Caraibi, del Pacifico e dell’Oceano Indiano, conquistando il primo posto grazie alla sua bellezza incontaminata e al valore naturalistico di cui va fiera.

Cala Goloritzé – Sardegna

A convincere la giuria, composta da esperti del settore, fotografi, travel blogger e tour operator, sono stati la incantevole trasparenza delle acque, la purezza del paesaggio e l’assenza di interventi antropici.

Cala Goloritzè è, infatti, accessibile solo via mare o a piedi, attraverso un sentiero impervio che parte dall’altopiano del Golgo. Tutto ciò per preservare il posto dal turismo di massa.

Il fascino selvaggio che ha stregato la giuria

La classifica, pubblicata su base annuale, prende in considerazione la bellezza paesaggistica, ma anche altri criteri tra i quali possiamo annoverare la sostenibilità, l’accessibilità e ‘esperienza complessiva offerta al visitatore.

Cala Goloritzè – d’altronde – ha raccolto consensi unanimi: “La sua bellezza selvaggia riesce a toccarti nel profondo fin dal primo sguardo. Che tu la osservi dall’alto, dal celebre belvedere, o che ti trovi sulla riva con i piedi nell’acqua cristallina, la scena è davvero mozzafiato”.

Il sito è Monumento Naturale della Regione Sardegna a partire dal 1995 e – dal 2007 – è anche Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

La spiaggia sarda ha scalzato la concorrenza di altre meravigliose mete, presenti in lista, tra le quali troviamo – nella top 10 – Entalula Beach, nelle Filippine e Bang Bao, in Thailandia, ma anche Fteri Beach a Cefalonia, in Grecia, la Polinesia francese con Pk 9, la Repubblica Dominicana con Canto de la Playa. A seguire, poi, ci sono le Seychelles con la spiaggia Anse Source d’Argent, il Madagascar con Nosy Iranja, le Samoa Americane con la Ofu Beach e Turks & Caicos con la Grace Bay.