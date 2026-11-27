L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha emesso un alert formale rivolto a CEO e vertici di organizzazioni pubbliche e private italiane, mettendo in guardia sui gravi rischi dell’IA agentica per aziende e infrastrutture critiche. Il messaggio, firmato dal Direttore Generale Andrea Quacivi, arriva in un momento in cui la maggior parte delle imprese italiane non è ancora attrezzata per affrontare questa specifica minaccia — e i dati lo confermano con numeri difficili da ignorare.

Cosa si intende per IA agentica e perché cambia le regole del gioco

L’espressione agentic AI indica sistemi di intelligenza artificiale capaci di operare in modo autonomo, pianificare sequenze di azioni, interagire con strumenti esterni e portare a termine obiettivi complessi senza supervisione umana continua. Non si tratta di un chatbot che risponde a domande: un agente AI può accedere a database, inviare email, eseguire codice, gestire file e coordinarsi con altri agenti in catena.

È proprio questa autonomia operativa a rendere i rischi dell’IA agentica qualitativamente diversi da quelli legati all’intelligenza artificiale tradizionale. Se un modello linguistico produce un output sbagliato, un essere umano lo legge e decide cosa farne. Se un agente AI compie un’azione sbagliata — o viene manipolato per farlo — le conseguenze possono propagarsi in millisecondi attraverso sistemi interconnessi, prima che qualcuno se ne accorga.

Secondo l’ACN, questa tecnologia rappresenta un salto tecnologico con significative opportunità di efficienza, ma espone allo stesso tempo le organizzazioni e le infrastrutture critiche a nuovi scenari di rischio che le attuali misure di sicurezza non sono state progettate per gestire.

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I numeri che raccontano un ritardo strutturale

Le statistiche disponibili dipingono un quadro preoccupante. L’88% delle organizzazioni ha già subito incidenti legati ad agenti AI, ma soltanto il 15% dei deployment di questi sistemi è stato approvato dai team di sicurezza informatica. Significa che la stragrande maggioranza degli agenti AI in uso nelle aziende opera al di fuori di qualsiasi processo di validazione della sicurezza.

Il dato forse più rivelatore riguarda la capacità di risposta: solo 1 azienda italiana su 5 sa come reagire a una violazione che coinvolge agenti AI. Quattro imprese su cinque, quindi, si troverebbero impreparate di fronte a un incidente di questo tipo — senza procedure definite, senza personale formato, senza playbook operativi.

Nel frattempo, il contesto generale della cybersicurezza in Italia segnala una pressione crescente. Il mercato della cybersicurezza ha raggiunto 2,78 miliardi di euro nel 2025, con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente — un segnale che le aziende stanno investendo, ma che la domanda di protezione cresce più velocemente della capacità di implementarla. Nello stesso anno, oltre un terzo delle grandi imprese italiane (34%) ha subito attacchi informatici.

Perché l’alert dell’ACN è rivolto ai vertici aziendali

Immagine generata con AI

La scelta del Direttore Generale Andrea Quacivi di indirizzare l’alert direttamente a CEO e senior management — e non soltanto ai responsabili IT o ai CISO — non è casuale. È un segnale preciso: i rischi dell’IA agentica non sono una questione tecnica delegabile al reparto informatico, ma una variabile strategica che deve entrare nell’agenda dei vertici.

Quando un agente AI opera con credenziali di accesso elevate, può muoversi all’interno di un’organizzazione con una libertà d’azione che nessun dipendente umano avrebbe senza lasciare tracce immediate. Se quel sistema viene compromesso — o se viene semplicemente configurato in modo scorretto — le conseguenze possono toccare dati sensibili, processi produttivi, comunicazioni riservate e infrastrutture operative.

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Il problema non è l’IA in quanto tale: è la velocità con cui questi strumenti vengono adottati rispetto alla velocità con cui le organizzazioni costruiscono le competenze e i processi per governarli in sicurezza. Il gap tra adozione e preparazione è esattamente il terreno su cui si muovono le campagne di compromissione più sofisticate.

Cosa manca alle imprese italiane per colmare il divario

Il quadro delineato dall’ACN suggerisce che il problema non è soltanto tecnologico. Adottare strumenti di sicurezza aggiornati è necessario, ma non sufficiente se mancano tre elementi fondamentali: governance chiara su chi autorizza il deployment di agenti AI, formazione specifica per i team che li gestiscono, e procedure di risposta agli incidenti pensate per questo tipo di sistemi.

Il fatto che solo il 15% dei deployment di agenti AI passi per un processo di approvazione della sicurezza indica che molte organizzazioni trattano questi strumenti come applicazioni ordinarie, senza considerare che un agente AI con accesso a sistemi critici è qualcosa di strutturalmente diverso da un software tradizionale. Non esegue istruzioni predefinite: ragiona, pianifica e agisce.

Per chi vuole approfondire il quadro normativo e le indicazioni operative, l’pagina ufficiale dell’ACN dedicata all’IA agentica raccoglie i riferimenti aggiornati pubblicati dall’agenzia.

L’urgenza dell’alert emesso dall’ACN sta proprio in questo: i rischi dell’IA agentica non sono uno scenario futuro da monitorare, ma una realtà operativa già presente nelle reti aziendali italiane — spesso senza che i vertici ne siano pienamente consapevoli. Riconoscerlo è il primo passo per smettere di sottovalutarlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.