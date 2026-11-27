Da fine ottobre 2026, chi vola con Ryanair senza pagare per scegliere il sedile si ritrova a scoprire il proprio posto a bordo molto più tardi di quanto fosse abituato. La compagnia aerea irlandese ha modificato in silenzio la propria politica sui ryanair posti gratuiti, spostando il momento dell’assegnazione dalle 24 ore precedenti il volo a sole 3-4 ore prima della partenza — e lo ha fatto senza alcun annuncio ufficiale.

Cosa è cambiato rispetto alla procedura precedente

Fino a qualche settimana fa, il meccanismo era consolidato e abbastanza chiaro: chi non acquistava un sedile specifico in fase di prenotazione scopriva il proprio posto assegnato gratuitamente al momento del check-in online, disponibile a partire dalle 24 ore prima del decollo. Era una finestra temporale sufficiente per organizzarsi, avvisare i compagni di viaggio, magari decidere all’ultimo momento di pagare per cambiare posizione.

Con la nuova policy, entrata in vigore con il cambio orario invernale 2026-2027, questo momento si è drasticamente avvicinato alla partenza. I passeggeri che non hanno prenotato un posto a pagamento vengono ora informati della propria assegnazione soltanto 3-4 ore prima del volo. Il check-in online rimane disponibile nelle 24 ore precedenti, ma il sedile gratuito assegnato dalla compagnia viene comunicato solo nella finestra finale.

Ryanair non ha comunicato la modifica in modo formale

Uno degli aspetti più discussi di questa vicenda è proprio il modo in cui il cambiamento è avvenuto: Ryanair non ha emesso alcun comunicato ufficiale per informare i passeggeri della modifica. La notizia è emersa grazie a segnalazioni di viaggiatori e alla copertura di testate come The Irish Times, The Sun e Sky TG24, che hanno ricostruito la novità a distanza di settimane dall’introduzione.

Solo dopo che la questione aveva già fatto rumore, un portavoce della compagnia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: «Il momento dell’assegnazione dei posti gratuiti è determinato in ogni momento dalla compagnia aerea. Abbiamo spostato questa assegnazione dalle 24 ore a oltre tre ore prima della partenza, in coincidenza con il passaggio all’orario invernale alla fine di ottobre». Una conferma, insomma, ma arrivata a cose fatte e senza preavviso ai clienti.

Il posto è ancora gratuito, ma la scelta ha un costo

Vale la pena chiarire un punto che rischia di generare confusione: l’assegnazione del sedile rimane gratuita. Ryanair non ha introdotto un nuovo costo per ottenere un posto a bordo. Quello che è cambiato è soltanto la tempistica con cui il passeggero viene informato di quale sedile gli è stato assegnato automaticamente.

Chi vuole scegliere il proprio posto — una fila specifica, un posto vicino al finestrino, una posizione vicino all’uscita di emergenza o semplicemente stare seduto accanto a un familiare — deve continuare a pagare per farlo, esattamente come prima. La distinzione è importante: i ryanair posti gratuiti esistono ancora, ma arrivano più tardi e senza possibilità di pianificazione anticipata.

Immagine generata con AI

Le implicazioni pratiche per chi viaggia

Per molti passeggeri, la modifica è più rilevante di quanto sembri a prima vista. Ecco alcuni scenari concreti in cui il cambiamento fa la differenza:

Famiglie con bambini piccoli : senza la certezza di essere seduti vicini, il rischio di ritrovarsi separati in cabina aumenta. Prima, con le 24 ore di anticipo, c’era ancora tempo per valutare se pagare per cambiare posto.

: senza la certezza di essere seduti vicini, il rischio di ritrovarsi separati in cabina aumenta. Prima, con le 24 ore di anticipo, c’era ancora tempo per valutare se pagare per cambiare posto. Viaggiatori con esigenze specifiche : chi ha bisogno di un posto con più spazio, vicino ai servizi o lontano dai motori, con 3-4 ore di preavviso ha pochissimo margine per intervenire.

: chi ha bisogno di un posto con più spazio, vicino ai servizi o lontano dai motori, con 3-4 ore di preavviso ha pochissimo margine per intervenire. Chi viaggia in gruppo : organizzare la logistica di un gruppo diventa più complicato se non si sa fino all’ultimo chi siede dove.

: organizzare la logistica di un gruppo diventa più complicato se non si sa fino all’ultimo chi siede dove. Passeggeri in transito: chi deve prendere una coincidenza e vuole assicurarsi un posto nelle file anteriori per scendere prima potrebbe trovarsi in difficoltà.

In tutti questi casi, la pressione a pagare per la scelta del sedile aumenta. E questo, verosimilmente, è uno degli effetti strutturali della nuova politica.

Una mossa che segue una logica commerciale precisa

Ryanair ha costruito il proprio modello di business sulla separazione tra tariffa base e servizi aggiuntivi: bagagli, imbarco prioritario, scelta del sedile. Ogni modifica alle regole sui ryanair posti gratuiti incide direttamente sulla percentuale di passeggeri che decidono di pagare per evitare l’incertezza.

Ridurre la finestra temporale entro cui il passeggero conosce il proprio posto assegnato non è tecnicamente un aggravio di costi, ma crea un contesto in cui l’acquisto del sedile diventa più attraente — o quasi necessario — per chi viaggia con altri o ha preferenze specifiche. È una leva sottile ma efficace, coerente con la strategia unbundling che caratterizza le low-cost europee da oltre vent’anni.

Consultare direttamente il centro assistenza di Ryanair prima di prenotare resta il modo più diretto per verificare le condizioni aggiornate sui posti e capire se, per il proprio viaggio specifico, vale la pena pagare per scegliere il sedile in anticipo o accettare l’assegnazione automatica nelle ore finali prima del decollo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.