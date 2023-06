La natura e l’innovazione si incontrano nell’edilizia circolare. Il progetto di Henning Larsen in Danimarca ha fatto proprio questo, utilizzando materiali sostenibili come legno, paglia e alghe per costruire case, moderne, efficienti e, soprattutto, sostenibili sul piano ambientale.

Il progetto di edilizia circolare di Henning Larsen in Danimarca

Il progetto di edilizia circolare di Henning Larsen in Danimarca è un esempio eccezionale di come l’innovazione e la sostenibilità possono incontrarsi per creare abitazioni moderne. L’obiettivo principale del progetto è stato quello di ridurre il consumo energetico, utilizzando tecnologie avanzate e materiali naturali.

Per realizzare un edificio che catturi più anidride carbonica di quanta ne emetta, l’ampliamento di 250 metri quadrati della Feldballe School di Rønde, nel nord di Århus in Danimarca, rappresenta il progetto elettrizzante e ambizioso firmato da Larsen.

Casa ecologica fatta in paglia

Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo dell’organizzazione no-profit danese Realdania. La sua particolarità? Una costruzione fatta di pannelli di paglia pressata, un tetto in legno e un sistema di ventilazione creato usando l’eelgrass, un’alga delle coste dell’emisfero settentrionale. Una soluzione innovativa con un impatto ambientale ridotto al minimo.

Paglia, legno e alghe per costruire case

Nel suo progetto di edilizia circolare in Danimarca, lo studio Henning Larsen ha deciso di utilizzare materiali naturali come la paglia, il legno e le alghe. Questa scelta non solo garantisce una maggiore sostenibilità ambientale ma anche un’architettura più in linea con l’estetica del territorio danese.

La paglia viene utilizzata per creare pannelli isolanti che sostituiscono i tradizionali materiali sintetici o minerali. La sua produzione richiede meno energia rispetto a quella dei prodotti industriali e contribuisce alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti dal settore edile.

Legno

Il legno è uno dei materiali più antichi utilizzati dall’uomo nella costruzione delle abitazioni. Grazie alle nuove tecnologie, oggi può essere impiegato nella realizzazione di strutture altamente resistenti e durevoli nel tempo. Il legno rappresenta un’ottima alternativa ai mattoncini, poiché consente una migliore regolazione della temperatura interna degli ambienti.

Le alghe sono invece impiegate nella produzione di bioplastiche da utilizzare per la realizzazione delle finestre delle case previste dal progetto Henning Larsen.

Le bioplastiche derivanti dalle alghe presentano notevoli vantaggi rispetto a quelle ricavate dalla lavorazione del petrolio: sono completamente biodegradabili e non tossiche per l’ambiente circostante.

