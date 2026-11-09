Come progettare un bagno elegante e contemporaneo con il gres effetto marmo 

Il bagno effetto marmo rappresenta un’idea progettuale nel segno del lusso e del benessere, complice il connubio tra funzionalità ed estetica: elementi declinati di pari passo grazie alla scelta delle piastrelle che riproducono la profondità visiva dei materiali naturali.

Il gres effetto marmo è tra le soluzioni più apprezzate pavimenti e rivestimenti e si distingue, nella fattispecie, per la varietà di finiture disponibili e gli standard qualitativi eccellenti proposti dalle aziende specializzate.

Il risultato? Superfici contemporanee e versatili, adatte a progetti di interior design dallo stile ricercato in virtù di una reinterpretazione dei marmi naturali molto attuale.

L’evoluzione dell’ambiente bagno

Se c’è un ambiente della casa che ha assunto un ruolo centrale nell’interior design è certamente il bagno, il quale rappresenta una vera e propria sfida per gli addetti ai lavori, intenti a creare uno spazio nel segno del comfort, del benessere e dell’estetica.

A guidare questa evoluzione è anche la scelta dei materiali. Un discorso applicabile in particolare a pavimenti e rivestimenti, i quali definiscono l’atmosfera, interagiscono con la luce e contribuiscono a modificare la percezione stessa degli spazi.

Questa impostazione dà luogo ad ambienti equilibrati e accoglienti, in cui è piacevole fermarsi più a lungo.



Perché scegliere il gres porcellanato effetto marmo per il bagno

Il marmo conserva un fascino intramontabile: non a caso la componente estetica è quella per cui è maggiormente rinomato da secoli.

In uno spazio come il bagno, dove umidità, acqua e utilizzo quotidiano limitano l’utilizzo del marmo naturale, la ceramica risponde a queste esigenze affiancando alla riproduzione fedele di venature, sfumature e profondità dei marmi naturali le caratteristiche funzionali richieste per queste tipologie di ambienti.

Il gres effetto marmo consente infatti di ottenere superfici poco assorbenti, resistenti e semplici da pulire, utilizzabili anche nelle zone maggiormente esposte all’acqua, come quelle della doccia o della vasca. Si rivela dunque in grado di ampliare le possibilità progettuali, a fronte di una resa estetica del materiale naturale.

Soluzioni di design: coordinare pavimenti e rivestimenti per un bagno effetto marmo

Una soluzione progettuale tra le più di tendenza è utilizzare il gres porcellanato effetto marmo per il bagno sia a pavimento sia sulle pareti: un’opzione che permette di costruire un insieme visivamente coerente. I bagni moderni con continuità tra pavimenti e rivestimenti assumono così un allure contemporanea e di grande impatto visivo e si prestano benissimo a fare da cornice ad elementi di arredamento altrettanto scenografici, come i mobili bagno con ante cannettate o quelli sospesi con lavabo in appoggio.

A tale scopo, le lastre in gres di grandi formati si rivelano particolarmente efficaci: riducono la presenza delle fughe, valorizzano venature e disegni e si prestano alla realizzazione di superfici a tutta altezza.

Tra le collezioni di gres porcellanato di maggior impatto scenografico e valore tecnico troviamo quelle del brand italiano Cotto d’Este. La collezione Starlight, ad esempio, si ispira a marmi naturali rari e pregiati, distinguendosi per l’altissima definizione delle venature, la profondità dei dettagli minerali e la capacità di interagire con la luce grazie a finiture che si adattano perfettamente a bagni luminosi e raffinati. Con Allure, invece, il brand interpreta le diverse anime del marmo, dall’eleganza classica a venature più scenografiche ed espressive. Molto interessante la finitura Touch, che regala un riflesso soffuso e opalescente per accentuare la profondità grafica e la sensorialità della superficie. Infine, Vanity è un gres che strizza l’occhio ai marmi più puri ed essenziali della tradizione classica, reinterpretandoli attraverso disegni sottili, venature leggere e chiaroscuri delicati. Un’estetica quasi scultorea che, grazie alle lastre di grande formato, si rivela ideale per la progettazione di pareti d’accento e zone del bagno destinate a diventare protagoniste dello spazio.

Meglio la finitura lucida oppure opaca?

Non c’è una risposta unilaterale a questa domanda: la scelta tra finitura lucida e opaca per il gres del bagno dipende principalmente dall’atmosfera che si vuole creare, dalla luminosità dell’ambiente e dalla resa che si desidera ottenere con le piastrelle effetto marmo.

Partiamo dagli elementi a favore della finitura lucida:

riflette maggiormente la luce;

enfatizza venature e sfumature;

conferisce luminosità e profondità visiva, soprattutto agli ambienti più contenuti.

La finitura opaca o satinata, invece, restituisce un effetto più morbido e materico: è dunque l’ideale quando si ricerca un’atmosfera rilassante e una presenza più discreta delle superfici.

Inserire dettagli sartoriali con top, nicchie e arredi integrati in gres porcellanato

Le potenzialità del gres porcellanato effetto marmo non si esauriscono nei tradizionali pavimenti e rivestimenti. Le lastre possono essere utilizzate per caratterizzare piani lavabo, nicchie doccia, panche e volumi d’arredo, coordinandoli con il resto dell’ambiente e dando luogo a una vera e propria continuità materica.

Si ottiene così un bagno altamente personalizzato, a livello estetico e tecnico, dove gli elementi funzionali entrano a far parte della composizione e contribuiscono a creare un insieme armonioso e personale, dove la materia è al servizio di qualsiasi elemento del bagno.

Consigli di stile per abbinamenti cromatici, illuminazione e rubinetteria

Le piastrelle effetto marmo si prestano a molteplici abbinamenti in uno spazio come il bagno, tutti nel segno del benessere, dell’estetica e della funzionalità. Ecco alcuni esempi:

il gres effetto marmo sta benissimo insieme al legno naturale , che conferisce calore e crea un contrasto materico;

con delle rubinetterie in ottone, rame o nero opaco , le quali aggiungono contrasti più decisi;

accanto a un’illuminazione a LED , inserita attraverso luci d’accento che valorizzano riflessi e profondità delle superfici.

Questi accostamenti contribuiscono a rendere il bagno ancora più elegante, equilibrato e personale, dando luogo a un lusso sofisticato piacevole da fruire nella quotidianità, per lunghi anni.