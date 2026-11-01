Poche parole dello slang italiano contemporaneo hanno una storia così intricata e affascinante come «maranza». Il maranza significato che oggi circola nei dibattiti politici, nei titoli dei giornali e nelle conversazioni quotidiane affonda le radici in un verso di una canzone del 1988 — e da lì ha percorso quasi quattro decenni di trasformazioni linguistiche, sociologiche e culturali prima di diventare un termine che l’Accademia della Crusca ha ritenuto degno di analisi e definizione ufficiale.

Un verso di Jovanotti che ha cambiato la storia della parola

Tutto comincia con una strofa. Nel 1988, il giovane rapper e DJ Jovanotti incide una canzone in cui canta: «Mi chiamo Jovanotti e sono in questo ambiente di matti di maranza e di malati di mente fissati con le moto». È la prima attestazione documentata del termine in italiano, almeno in un contesto musicale e mediatico di ampia diffusione.

All’epoca, la parola descriveva già un tipo sociale preciso: giovani con atteggiamenti di strada, passione per i motori, un certo modo di vestire e di parlare. Jovanotti non l’ha inventata — l’ha pescata da un lessico già circolante nelle periferie urbane italiane — ma la sua canzone ha funzionato da amplificatore potente, portando il termine fuori dai contesti locali in cui probabilmente era nato.

Questo meccanismo non è insolito nella storia dello slang: spesso è la musica popolare a cristallizzare parole che già circolano oralmente, conferendo loro una forma stabile e una diffusione nazionale. Nel caso di «maranza», il passaggio dalla canzone alla lingua comune ha richiesto decenni, ma l’innesco è chiaramente quel verso del 1988.

Etimologia incerta: melanzane, Marocco e ipotesi dialettali

L’origine esatta della parola resta, ancora oggi, incerta. L’Accademia della Crusca, che ha dedicato alla voce una scheda nella sezione Parole nuove, propone come ipotesi più probabile una derivazione dal termine dialettale meridionale «maranza» nel senso di melanzana. In molti dialetti del Sud Italia, la melanzana è chiamata con varianti fonetiche simili, e il passaggio semantico — dall’ortaggio a una categoria sociale — sarebbe avvenuto per via metaforica o gergale, come accade spesso nello slang.

L’Accademia della Crusca segnala anche una possibile sovrapposizione con termini come «marakesch» o «marocco», usati nel gergo meridionale con accezioni colloquiali. Si tratta però di un’ipotesi secondaria, e gli studiosi sono cauti nel presentarla come definitiva. L’etimologia rimane aperta: una di quelle zone grigie in cui la linguistica storica incontra i limiti della documentazione scritta dello slang orale.

Questa incertezza è, in fondo, normale. Le parole gergali nascono spesso in contesti informali, trasmesse a voce, modificate da gruppo a gruppo, da città a città. Ricostruirne il percorso esatto è difficile quanto rintracciare le origini di un rumor. Quel che conta, dal punto di vista linguistico, è che il termine ha una storia verificabile e una radice plausibile nel lessico dialettale italiano.

La definizione ufficiale: chi è il maranza secondo la Crusca

Al di là dell’etimologia, la definizione che l’Accademia della Crusca ha elaborato è precisa e priva di giudizi morali espliciti: il maranza è un ragazzo — e, meno frequentemente, una ragazza — che appartiene a gruppi di giovani accomunati da atteggiamenti di strada, gusti musicali particolari, abbigliamento vistoso con accessori appariscenti, e spesso un linguaggio volgare.

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La definizione cattura un tipo sociale, non un individuo. È la descrizione di un’appartenenza culturale, di un modo di presentarsi al mondo che ha caratteristiche riconoscibili e condivise all’interno del gruppo. Dal punto di vista sociolinguistico, è interessante che la Crusca abbia scelto una formulazione descrittiva piuttosto che valutativa: il compito dell’istituzione è documentare la lingua, non giudicare i parlanti.

Nella pratica dell’uso quotidiano, invece, la parola ha assunto una connotazione marcatamente dispregiativa. Questo è il destino di molti termini che nascono come descrizioni neutre o semi-neutre di un gruppo sociale: nel tempo vengono caricati di giudizio, diventano etichette stigmatizzanti, e finiscono per essere usati — spesso da chi non appartiene al gruppo — come insulti o come strumento di distanza sociale.

Dallo slang di strada al dibattito politico

Il salto più significativo nella storia recente della parola è il suo ingresso nel linguaggio giornalistico e politico. Negli ultimi anni, «maranza» è comparso in articoli di cronaca, interventi pubblici e discussioni sui social con una frequenza crescente, spesso in riferimento a episodi di disagio giovanile, risse o comportamenti antisociali nelle città.

Questo passaggio ha accelerato la polarizzazione del termine. Da un lato, chi lo usa in senso critico lo carica di tutto il peso di un giudizio su una generazione o su una classe sociale. Dall’altro, alcuni giovani hanno rivendicato l’etichetta con ironia, trasformandola in un elemento identitario — un meccanismo di reappropriation linguistica che si osserva in molte culture giovanili contemporanee.

Zanichelli ha dedicato al termine una scheda specifica, sottolineando come lo slang giovanile sia uno dei sensori più sensibili dei cambiamenti socioculturali in atto: le nuove parole non nascono per caso, ma registrano trasformazioni reali nel modo in cui le persone si percepiscono e si relazionano. «Maranza» è, in questo senso, uno specchio del suo tempo — e del tempo presente.

Perché vale la pena capire queste parole

Analizzare il maranza significato non è un esercizio puramente accademico. Le parole che usiamo per descrivere gruppi sociali hanno effetti concreti: influenzano la percezione pubblica, orientano le politiche, costruiscono o distruggono identità. Una parola nata in un verso rap nel 1988 è oggi al centro di dibattiti su sicurezza, integrazione, periferie e gioventù urbana.

Per chi vuole approfondire l’analisi linguistica, la scheda dell’Accademia della Crusca su «maranza» offre il punto di partenza più autorevole disponibile in italiano: dati documentati, ipotesi etimologiche chiare e una definizione costruita con il rigore che ci si aspetta dall’istituzione più antica dedicata alla lingua italiana.

Quasi quarant’anni dopo quel verso di Jovanotti, la parola è ancora viva, ancora controversa, ancora capace di accendere discussioni. Il che, in fondo, è la prova migliore che una parola esiste davvero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.