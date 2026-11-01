Quasi 4 milioni di fossili analizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: è su questa scala senza precedenti che si fonda uno studio che sta ridisegnando la comprensione di alcuni degli eventi più drammatici nella storia della vita sulla Terra. Il risultato principale è tanto semplice quanto dirompente — tre delle cinque grandi estinzioni di massa si sarebbero consumate in modo molto più graduale di quanto la comunità scientifica abbia ritenuto fino ad ora.

Un dataset enorme, una domanda antica

Le estinzioni di massa sono da decenni al centro di un dibattito scientifico che attraversa paleontologia, geologia e biologia evolutiva. La domanda di fondo è sempre la stessa: questi eventi catastrofici si sono verificati in modo improvviso, come una scure calata sulla biodiversità del pianeta, oppure le specie sono scomparse nel corso di archi temporali molto più lunghi?

Per rispondere, i ricercatori hanno fatto ricorso a un approccio radicalmente diverso rispetto al passato: invece di esaminare campioni selezionati di reperti, hanno sottoposto circa 4 milioni di fossili all’analisi dell’intelligenza artificiale. La dimensione del campione è, in sé, una notizia. Nessuna équipe umana avrebbe potuto processare manualmente una mole di dati simile con la stessa sistematicità.

Il risultato è che tre dei cinque grandi eventi di estinzione di massa documentati nella storia della Terra risultano essere stati processi più graduali di quanto precedentemente ipotizzato. Non crolli istantanei, dunque, ma transizioni più distese nel tempo.

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Perché la gradualità cambia tutto

La distinzione tra un’estinzione rapida e una graduale non è solo accademica. Cambia il modo in cui gli scienziati interpretano le cause e i meccanismi alla base di questi eventi. Un collasso biologico concentrato in un intervallo brevissimo suggerisce fattori scatenanti altrettanto bruschi — impatti meteoritici, eruzioni vulcaniche su scala catastrofica, variazioni climatiche accelerate. Una progressione più lenta apre invece scenari diversi, in cui più fattori si sovrappongono e interagiscono nel tempo.

La revisione che emerge da questo studio invita quindi a riconsiderare non solo quando le specie siano scomparse, ma come e perché. Le estinzioni di massa potrebbero essere state, almeno in alcuni casi, il risultato di pressioni ambientali prolungate piuttosto che di singoli eventi traumatici.

Vale la pena sottolineare che lo studio non identifica quale delle cinque grandi estinzioni di massa rientri nella categoria “graduale” e quale no: questo dettaglio, allo stato attuale, non è stato reso disponibile nelle sintesi diffuse finora. Presentarlo come dato acquisito sarebbe prematuro.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella ricerca paleontologica

Immagine generata con AI

L’aspetto forse più significativo di questa ricerca non è solo la conclusione a cui arriva, ma il metodo con cui ci arriva. Analizzare quasi 4 milioni di fossili significa confrontare dati provenienti da contesti geologici, geografici e temporali enormemente diversi tra loro. L’intelligenza artificiale ha reso possibile elaborare questo insieme di informazioni a una velocità e con una coerenza che sarebbero state impossibili con gli strumenti tradizionali.

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Non si tratta di sostituire il giudizio scientifico umano, ma di estenderne la portata. Quando il dataset è abbastanza grande, emergono pattern che su campioni più piccoli restano invisibili o vengono interpretati in modo distorto. È esattamente questo il principio su cui si fonda l’utilità dell’AI in un contesto come quello paleontologico: non intuizione, ma capacità di trattare scala.

Questo approccio potrebbe avere implicazioni che vanno ben oltre lo studio in questione. Se l’analisi su larga scala di archivi fossili permette di correggere interpretazioni consolidate su tre delle cinque estinzioni di massa principali, è lecito chiedersi quante altre certezze della paleontologia classica potrebbero essere sottoposte a revisione con strumenti analoghi.

Cosa resta ancora aperto

È importante essere precisi su cosa questo studio afferma — e su cosa, invece, resta ancora da chiarire. I dati confermano la gradualità di tre eventi su cinque, ma i dettagli metodologici, i nomi dei ricercatori e l’istituzione di appartenenza non sono stati resi disponibili nelle fonti sinora circolate. Allo stesso modo, non è noto con esattezza quale rivista scientifica abbia pubblicato o stia per pubblicare i risultati.

Questo non sminuisce la portata della notizia, ma invita alla cautela nell’attribuire alle conclusioni un carattere definitivo. La scienza funziona così: un risultato, anche se robusto, diventa solido solo dopo la revisione della comunità e la possibilità di replicarlo. Il passo successivo, per chi segue questa ricerca, sarà verificare se e dove i dati completi saranno resi pubblici, e se altri gruppi di ricerca riusciranno a ottenere risultati coerenti partendo dallo stesso archivio fossile.

Nel frattempo, l’idea che le estinzioni di massa siano state, almeno in parte, processi più lenti e complessi di quanto si pensasse apre una prospettiva nuova su come la vita abbia risposto — e resistito — alle crisi più gravi della sua storia. E, forse, suggerisce qualcosa anche su come potrebbe rispondere a quelle future.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.