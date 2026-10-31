A cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, Parma dedica all’icona del Novecento una mostra che va ben oltre il semplice tributo celebrativo. Fragments — questo il titolo scelto — aprirà i battenti il 21 novembre 2026 a Palazzo Pigorini, sede espositiva del Comune di Parma, e resterà visitabile fino al 2 maggio 2027. Un percorso lungo quasi sei mesi che intreccia fotografia, cinema e memoria collettiva per restituire la complessità di una figura che, sessant’anni dopo la morte, continua a interrogare la cultura popolare mondiale.

Perché una mostra su Marilyn Monroe proprio adesso

Il centenario della nascita è una ricorrenza che invita a fare i conti con un’eredità stratificata. Monroe non è mai stata soltanto un’attrice o un simbolo glamour: è diventata nel tempo un landmark culturale, uno specchio in cui generazioni successive hanno proiettato desideri, paure e contraddizioni. La mostra Fragments a Parma parte esattamente da questo punto: non celebrare un mito in modo acritico, ma esaminarne i frammenti — come suggerisce il titolo — per capire cosa resta e perché.

Scegliere Palazzo Pigorini come sede non è casuale. Lo spazio, nel cuore della città emiliana, ha una vocazione consolidata per le mostre di qualità che uniscono rigore storico e accessibilità al grande pubblico. Un contesto che si adatta bene a un progetto che vuole parlare sia agli appassionati di storia del cinema sia a chi si avvicina per la prima volta alla figura di Monroe con occhi contemporanei.

Fotografia, cinema e la costruzione di un’icona

Il cuore dell’esposizione è la fotografia. Fragments propone scatti dei più grandi fotografi del Novecento che hanno ritratto Monroe nel corso della sua carriera. Non si tratta di immagini scelte per la loro notorietà, ma di un percorso visivo pensato per mostrare come l’obiettivo abbia contribuito a costruire — e talvolta a deformare — l’immagine pubblica dell’attrice.

La dimensione cinematografica completa il quadro. Monroe fu protagonista di pellicole che segnarono un’epoca, e la mostra affronta questo aspetto come parte integrante della sua eredità culturale, non come semplice appendice biografica. Il cinema è il medium che più di ogni altro ha fissato la sua presenza nell’immaginario collettivo, e Fragments sembra voler interrogare proprio quel meccanismo: come si costruisce un’icona attraverso l’immagine in movimento?

Il terzo asse tematico è quello della memoria collettiva. Monroe è morta nel 1962, eppure la sua presenza nella cultura visiva e popolare non ha mai smesso di rinnovarsi. Ogni decennio l’ha reinterpretata secondo le proprie esigenze: simbolo di libertà sessuale negli anni Sessanta, oggetto di analisi femminista negli Ottanta e Novanta, figura tragica e complessa nel dibattito contemporaneo. La mostra a Parma si inserisce in questo flusso interpretativo con una proposta che mette al centro la stratificazione del mito più che la cronologia della vita.

Palazzo Pigorini: lo spazio che dà forma al racconto

Immagine generata con AI

Per chi pianifica una visita, è utile sapere che Palazzo Pigorini si trova nel centro storico di Parma. La sede è raggiungibile facilmente sia per chi arriva in treno — la stazione è a pochi minuti a piedi — sia per chi preferisce l’auto, con diverse opzioni di parcheggio nelle vicinanze. La mostra rimarrà aperta per quasi sei mesi, dal 21 novembre 2026 al 2 maggio 2027, offrendo un arco temporale ampio che include le festività natalizie e il periodo primaverile: due momenti in cui le visite culturali registrano tradizionalmente un picco di interesse.

Chi intende organizzare una gita fuori porta ha quindi tutto il tempo per pianificare con calma, senza la pressione delle mostre a durata breve che spesso generano code e sovraffollamento nelle ultime settimane.

Un centenario che parla al presente

La mostra Fragments si inserisce in un anno in cui il centenario della nascita di Monroe ha riacceso l’attenzione internazionale su una figura che non smette di generare dibattito. Cosa significa ricordare un’icona del Novecento nell’era dei social media, dove ogni immagine viene reinterpretata e decontestualizzata in tempo reale? La risposta che Parma sembra voler dare è quella della profondità: non una mostra-evento da consumare in fretta, ma un percorso che invita alla riflessione.

Per chi vuole approfondire il contesto storico e culturale prima della visita, la Gazzetta di Parma ha pubblicato una scheda dettagliata sull’evento.

La mostra su Marilyn Monroe a Parma non è soltanto un appuntamento per gli appassionati di cinema o di fotografia d’autore. È un’occasione per confrontarsi con uno dei meccanismi più potenti della cultura contemporanea: la trasformazione di una persona reale — con le sue contraddizioni e la sua storia — in un simbolo che ogni epoca rimodella a propria immagine. Fragments sceglie di partire proprio da quei frammenti per rimettere insieme un ritratto più onesto e più ricco di quanto la mitologia abbia spesso permesso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.