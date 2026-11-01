Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28-29 ottobre 2026 la legge di bilancio per il 2027: una manovra da 26 miliardi di euro che porta con sé il taglio dell’Irpef fino a 55mila euro di reddito, nuove risorse per le pensioni dei neonati e una serie di misure che toccano famiglie, anziani e giovani lavoratori. Ecco cosa cambia concretamente per chi paga le tasse in Italia.

Il taglio Irpef fino a 55mila euro: chi ci guadagna davvero

Il cuore della manovra da 26 miliardi è il taglio dell’Irpef esteso fino a una soglia di reddito di 55.000 euro. Si tratta di una scelta politica precisa: allargare la platea dei beneficiari rispetto alle edizioni precedenti, portando lo sgravio fiscale anche ai contribuenti con redditi medi-alti, non solo ai lavoratori dipendenti con stipendi più bassi.

In termini pratici, chi dichiara fino a 55.000 euro lordi annui potrà beneficiare di un’aliquota ridotta, con un alleggerimento del carico fiscale che si traduce in più soldi in busta paga ogni mese. La misura interessa una fascia molto ampia della popolazione lavorativa italiana: impiegati, insegnanti, tecnici, professionisti con redditi medi rientrano tutti nel perimetro.

È importante notare che la soglia dei 55.000 euro rappresenta il limite superiore: al di sopra di quel reddito, il beneficio non si applica. Chi guadagna di più non vedrà modifiche alla propria aliquota marginale attraverso questa specifica misura.

Un fondo previdenziale per i neonati: lo Stato investe sul futuro

Tra le misure più originali della legge di bilancio 2027 c’è l’istituzione di un fondo previdenziale per i nuovi nati, con un contributo statale di 100 euro all’anno fino al compimento dei 18 anni. L’idea è semplice: lo Stato apre un conto pensionistico per ogni bambino che nasce, versando ogni anno una quota che si accumula nel tempo.

→ Leggi anche: La manovra 2026 del governo italiano: come cambiano le tasse per i giovani e i redditi fino a 55mila euro

Si tratta di una misura con una logica di lungo periodo: i 1.800 euro complessivi versati dallo Stato nel corso di 18 anni non rappresentano una somma enorme, ma costituiscono una base previdenziale che, con i rendimenti finanziari nel tempo, può crescere in modo significativo. È anche un segnale politico: l’intenzione di abituare le nuove generazioni a pensare alla previdenza complementare fin dalla nascita, in un sistema pensionistico pubblico che garantisce rendimenti sempre meno generosi per chi inizia a lavorare oggi.

Le altre misure: anziani, genitori e under 30

La manovra non si esaurisce con il fisco e le pensioni. Ci sono almeno tre interventi aggiuntivi che meritano attenzione.

Il primo riguarda gli anziani: viene introdotto un voucher da 300 euro destinato alle spese sanitarie degli over. Una misura di sostegno diretto che punta a ridurre il peso delle spese mediche per chi è in pensione, in un contesto in cui la sanità pubblica fatica a coprire tutte le esigenze.

Immagine generata con AI

Il secondo intervento tocca le famiglie con figli: il congedo parentale viene rafforzato. I dettagli esatti delle nuove condizioni non sono ancora stati resi pubblici nella loro interezza, ma l’obiettivo dichiarato è rendere più agevole la gestione dei primi mesi di vita del bambino per entrambi i genitori.

Il terzo punto riguarda i giovani lavoratori under 30: la manovra prevede un bonus dedicato a questa fascia d’età. Una misura pensata per incentivare l’ingresso nel mercato del lavoro e sostenere chi si trova nelle prime fasi della carriera, spesso caratterizzate da contratti precari e retribuzioni basse.

→ Leggi anche: Il governo interviene sul caro carburante: ecco gli aiuti per i camionisti

L’esenzione permanente dal bollo auto: cosa significa strutturale

Un dettaglio che potrebbe passare inosservato ma che ha un impatto concreto per milioni di automobilisti: l’esenzione dal bollo auto diventa strutturale, cioè permanente. Non si tratta più di una misura temporanea da rinnovare anno per anno, ma di una scelta definitiva che entra stabilmente nell’ordinamento.

Questo significa che i proprietari di veicoli che rientrano nella categoria esente non dovranno più controllare ogni anno se la misura è stata prorogata. Una semplificazione burocratica oltre che un risparmio economico. I veicoli elettrici e alcune categorie di auto a basse emissioni sono tra i principali beneficiari di questo tipo di esenzione, anche se la lista completa dipenderà dal testo definitivo della legge.

Risorse limitate e scelte obbligate

Una manovra da 26 miliardi sembra una cifra imponente, ma va contestualizzata. In un Paese con una spesa pubblica di oltre 1.000 miliardi l’anno, 26 miliardi rappresentano uno spazio di manovra relativamente stretto, soprattutto se si considerano gli impegni già presi — dal rinnovo dei contratti pubblici ai trasferimenti agli enti locali — e i vincoli europei sul deficit.

Il governo ha scelto di concentrare le risorse disponibili su alcune priorità chiare: il taglio fiscale per i redditi medi, il sostegno demografico attraverso il fondo pensionistico per i neonati, e misure di welfare mirate per anziani e giovani. Si tratta di scelte che hanno una loro coerenza, ma che lasciano inevitabilmente fuori altri interventi che diversi settori attendevano.

La legge di bilancio approderà ora in Parlamento, dove il testo potrà essere modificato durante l’iter di conversione. I prossimi mesi diranno quante delle misure approvate in Consiglio dei Ministri arriveranno al traguardo nella loro forma originale e quali, invece, subiranno aggiustamenti. Per chi vuole seguire l’iter ufficiale, il testo della legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non appena completato il percorso parlamentare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.