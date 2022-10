Può essere molto frustrante perdere l’accesso al proprio account Instagram. Soprattutto se si ha un gran numero di follower o se utilizza l’account da molto tempo. Nel mondo di oggi i social sono importanti, spesso fondamentali per molte persone che con i propri account lavorano. Per questo perdere il proprio profilo, anche solo rischiare di rimanere senza per giorni, può creare uno stato di agitazione enorme dentro di noi. Fortunatamente, recuperare un account Instagram, a prescindere dal motivo per cui è stato bloccato, è quasi sempre possibile. Anche se, va detto, spesso potrebbe volerci un po’ di tempo, soprattutto perché non esiste un’assistenza rapida a disposizione di tutti gli utenti per il social del gruppo Meta. Ecco quali sono i passaggi che puoi fare se vuoi recuperare il tuo account.

Come recuperare un account Instagram

Se hai perso l’accesso al tuo account Instagram, non preoccuparti: è possibile recuperarlo. Basta seguire questi semplici passaggi. Innanzitutto, prova a reimpostare la tua password. Per farlo, vai a sull’app e inserisci il tuo username o l’indirizzo email. Se hai accesso all’indirizzo email, puoi reimpostare la password seguendo le istruzioni nell’email. Se hai dimenticato la tua password e non hai accesso all’indirizzo email, puoi richiedere la reimpostazione della password da parte della piattaforma.

Instagram

Per farlo, vai nella schermata di login e clicca su “Ho dimenticato la password?”. Dovrai fornire il tuo username, il tuo nome completo e la tua data di nascita. Se non riesci ancora ad accedere al tuo account, potrebbe essere stato hackerato o cancellato. In questo caso, dovrai contattare il supporto.

Quando contatti la piattaforma per chiedergli di aiutarti a recuperare il tuo account, potrebbero chiederti di fornire delle informazioni di verifica, come il tuo username, indirizzo email o numero di telefono. Potrebbero anche chiederti di fornire delle prove sul fatto che tu sia il proprietario dell’account che vuoi recuperare. Questo potrebbe includere una foto di te con il tuo username o uno screenshot delle tue attività su Instagram. Tuttavia, le tempistiche non sono prevedibili, e per poter avere risposta dall’assistenza potrebbero servirti anche molte settimane.

Account Instagram hackerato: ecco cosa fare

Se il tuo account Instagram è stato hackerato, non sei il solo. In effetti, gli attacchi mirati agli account sono in aumento. Ma cosa significa essere hackerato su Instagram? Vuol dire che qualcuno ha provato a entrare nel tuo account per ottenere accesso alle loro foto, video e altre informazioni.

Gli hacker possono ottenere l’accesso al tuo account diversi modi, tra cui phishing e malware. Per questo motivo è importante proteggere il proprio account. In che modo? A esempio utilizzando una password forte e unica, attivando la verifica in due fattori, tenendo aggiornati il numero di telefono e l’indirizzo e-mail.

Se segui questi consigli, sarà molto più difficile per un hacker di ottenere l’accesso al tuo account. Se il tuo account è già stato hackerato, niente panico. Ci sono cose che puoi fare per recuperare il tuo account. Il primo passo è quello di cambiare la tua password. Poi, dovrai contattare il social e segnalare il furto e seguire le loro indicazioni.

Contattare Instagram è possibile?

La risposta a questa domanda è un sì, ma con riserva. Contattare l’assistenza su Instagram non è impossibile, anche se non esiste un call center attivo in Italia in grado di venirci in soccorso immediatamente. Per chiedere supporto, quindi, la prima cosa da fare è andare sul sito e cliccare su “Contattaci” in fondo alla pagina. Questo ti porterà alla pagina dei contatti, dove potrai inserire nome, indirizzo email, titolo e messaggio.

Puoi anche contattare Instagram per email. Basta inviare una email a support@instagram.com e un rappresentante del social ti risponderà (in tempi relativamente brevi). Infine, è possibile contattare l’assistenza anche tramite il Centro Aiuti. Basta andare sul sito e cliccare sul collegamento “Aiuto” in fondo alla pagina. Questo ti porterà nella sezione dove poter cercare la risposta alla propria domanda. Se non riesci a trovare la risposta, puoi cliccare sul link “Contattaci” per inviare un messaggio allo staff.

