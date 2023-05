Il 31 maggio 2023 si celebra in tutto il mondo la Giornata della Lotta al Fumo, conosciuta anche come Giornata mondiale senza tabacco. Una giornata importante che mira a sensibilizzare le persone sui danni causati dal consumo di tabacco e sull’importanza di prevenire e ridurre il consumo di sigarette, per motivi principalmente di salute. Il fumo è infatti la principale causa di malattie cardiovascolari, cancro e altre malattie croniche e rappresenta una minaccia per la salute pubblica globale.

In questa data si dà l’opportunità alle organizzazioni sanitarie e governative di promuovere campagne di sensibilizzazione, per educare le persone sui benefici del non fumare e per offrire supporto e risorse a coloro che decidono di intraprendere un percorso per nulla semplice. Ma come è possibile smettere di fumare? Scopriamo insieme quale può essere il metodo migliore.

In che modo smettere di fumare

La prima cosa da chiedersi, quando si vuol smettere, è che cosa accadrebbe se si smettesse di fumare di colpo. Farlo può causare una serie di sintomi di astinenza, come irritabilità, ansia, depressione, aumento dell’appetito e difficoltà a concentrarsi. Inoltre, il desiderio di fumare può essere molto intenso e potrebbe essere difficile da gestire. Tuttavia, i sintomi di astinenza di solito scompaiono entro poche settimane, e smettere di fumare di colpo può comunque essere un modo efficace per liberarsi rapidamente dalla dipendenza dalla nicotina. Ma è importante notare che non è così semplice riuscirci. È un processo che richiede tempo e impegno. Ci possono essere alti e bassi lungo il percorso, ma con la giusta motivazione e le giuste strategie, smettere di fumare può essere un obiettivo raggiunto.

Giovane donna che fuma

Smettere di fumare può essere una sfida, ma ci sono molti modi per farlo con successo. Gli esperti consigliano in particolare di prendersi del tempo per riflettere sui motivi per cui vogliamo interrompere questa dipendenza dannosa. Scrivere queste motivazioni può aiutarci a rimanere concentrati nei momenti di difficoltà.

A questo punto, bisogna cercare di individuare i momenti in cui si è più tentati dal fumo e sostituire questa abitudine con qualcos’altro. Ad esempio, si può pensare di sostituire una classica sigaretta ‘post-pranzo’ o ‘post-cena’ con un normale sorso d’acqua o una passeggiata. Ad ogni modo, è importante chiedere supporto a familiari e amici.

Al di là di questi consigli generali, ci sono tre regole importanti per riuscire a smettere di fumare:

– utilizzare prodotti a base di nicotina (cerotti, gomme da masticare o altro) per ridurre la dipendenza, o in alternativa delle app che possano aiutare a raggiungere l’obiettivo;

– evitare situazioni che potrebbero indurre in tentazione;

– non forzare la mano, ricordandosi di essere gentili con se stessi e di non sentirsi in colpa nel caso di qualche ricaduta lungo la strada.

Quanto tempo ci vuole per disintossicarsi dalle sigarette?

Il tempo necessario per disintossicarsi dal fumo di sigaretta dipende da diversi fattori, come la quantità di sigarette fumate al giorno o la predisposizione genetica dell’individuo. In generale, il processo di disintossicazione dai componenti del fumo, come la nicotina, richiede circa due o tre giorni per eliminare completamente queste sostanze dal corpo. Nel dettaglio, metà della nicotina viene eliminata in poche ore, ma i livelli di cotinina restano nel corpo più a lungo, individuabili nei campioni di urina spesso anche dopo una settimana.

Tuttavia, il corpo impiega più tempo per adattarsi ai cambiamenti fisiologici causati dal fumo di sigaretta ed è quindi necessario aiutare chi sceglie di dire basta al fumo a superare i sintomi legati all’astinenza. Un processo può richiedere dalle settimane ai mesi.

