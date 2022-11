I prodotti che portiamo in tavola hanno un’impronta ecologica sul nostro pianeta. Per un consumo più consapevole, è importante tracciare il loro impatto sull’ambiente, mediante etichette alimentari, specifiche certificazioni e applicazioni.

Etichette alimentari, app e certificazioni per monitoraggio

Per un mondo più sostenibile, è importante essere maggiormente consapevoli delle scelte che si compiono, anche sul piano alimentare, al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda. Pertanto, è essenziale tracciare l’impronta ecologica del cibo che portiamo in tavola, mediante etichette alimentari, applicazioni per i dispositivi mobili, nonché mediante certificazioni ad hoc.

Impronta ecologica

Per fare ciò, è importante tener conto della filiera agro-alimentare, ossia il percorso che porta i prodotti sulle nostre tavole. Tale processo è compost da due fasi, ossia quella produttiva e quella distributiva.

La prima è legata alle aziende, allevatori e agricoltori che, nella pratica, realizzano il prodotto alimentare, la seconda, invece, riguarda gli attori che hanno il compito di immettere sul mercato nella grande distribuzione, ossia commercianti al dettagli e supermercati.

Per tali ragioni, vari governi europei hanno posto l’accento sulla realizzazione di etichette alimentari – ma anche certificazioni e app per dispositivi mobili – che permettano di tracciare la filiera e comprendere come i prodotti incidano sull’ecosistema.

La prima nazione che introdurrà le etichette alimentari è la Danimarca, che – secondo quanto comunicato – potrebbe introdurre tale novità entro la fine del 2022. Per mettere in atto tale manovra, il governo del paese scandinavo ha stanziato 1,2 milioni di euro: gli attori del settore agro-alimentare, però, non avranno l’obbligo di apporre tale etichetta sugli alimenti che producono.

In cosa consiste l’impronta ecologica

Al fine di comprendere l’impatto ambientale di un prodotto, è necessario considerare, in primis, l’impronta di carbonio, ossia le emissioni di gas prodotte dalla produzione e distribuzione del prodotto stesso. A questa si aggiunge anche l’impronta idrica, cioè quanta acqua viene consumata per la realizzazione degli alimenti.

In tal senso, è fondamentale sapere se quel prodotto è collegato all’eutrofizzazione, ossia quel processo di degenerazione delle acque a causa del massiccio utilizzo di sostanze fertilizzanti o l’acidificazione, che comporta l’assorbimento di anidride carbonica prodotta dalle attività di produzione degli alimenti da parte di mari e oceani.

Da considerare, inoltre, anche la superficie di suolo sfruttata per la produzione di uno specifico alimento e se incide, eventualmente, sul processo di deforestazione.

