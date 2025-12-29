Concorsi pubblici e bandi in Italia nel 2026: opportunità, date e posti disponibili

Scegli con attenzione e cura quale concorso tentare: la lista dei primi disponibili nel corso del prossimo anno.

Il 2026 si prospetta come un anno ricco di opportunità nel settore pubblico italiano, con migliaia di posti disponibili destinati a laureati e diplomati. Dalle Forze Armate alle amministrazioni centrali, passando per enti come INPS e Agenzia delle Entrate, il panorama dei concorsi pubblici si presenta variegato e articolato, offrendo un ventaglio di possibilità in ruoli tecnici, amministrativi e di vigilanza.

Le Forze Armate e la Polizia saranno protagoniste nel 2026 con numerose aperture di bandi per entrare nelle accademie e assumere ruoli operativi e di comando. I Carabinieri hanno programmato bandi già a dicembre 2025, con l’Aeronautica Militare che seguirà nello stesso periodo. La Guardia di Finanza proporrà selezioni tra gennaio e febbraio 2026, mentre l’Esercito Italiano aprirà le proprie candidature tra marzo e aprile.

Per chi punta a posizioni intermedie, la possibilità di accedere ai ruoli di Maresciallo sarà offerta dalle selezioni di Carabinieri e Guardia di Finanza, con bandi attesi tra febbraio e marzo. La Polizia di Stato presenterà invece concorsi per Allievi Agenti e Vice-Ispettori, garantendo sbocchi immediati per chi supera la selezione.

Aumentano i posti, tenta la sorte in questi campi

Il 2026 vedrà un incremento significativo dei posti disponibili nelle Amministrazioni centrali e nei principali enti pubblici. La Banca d’Italia ha previsto l’assunzione di 160 figure tra laureati e diplomati, mentre il Ministero della Cultura bandirà complessivamente oltre 2.300 posti, suddivisi tra funzionari specializzati e assistenti.

Il Ministero della Giustizia si prepara a migliaia di assunzioni entro il 2027, a conferma della necessità di rafforzare il comparto, mentre il Ministero della Difesa stanzierà 2.424 posti, rivolti sia a personale civile che militare. Anche enti fondamentali come l’INPS e l’Agenzia delle Entrate proporranno numerose posizioni per funzionari e specialisti amministrativi, confermando il settore pubblico come un ambito di lavoro stabile e in crescita.

Anche l’Esercito Italiano mette in scena un concorso (Esercito Italiano) – www.Leonardo.it

Anche a livello territoriale, il 2026 offrirà diverse occasioni di impiego pubblico. Tra i principali bandi, Roma Capitalemetterà a disposizione 800 posti destinati a insegnanti della scuola dell’infanzia e a personale dirigenziale. Altre città italiane seguiranno con aperture di concorsi rivolti ad amministrativi e operatori locali, rendendo il prossimo anno strategico per chi desidera intraprendere una carriera pubblica senza allontanarsi dal proprio territorio.

Per evitare di perdere le opportunità, è fondamentale monitorare costantemente le fonti ufficiali. Il Portale INPArappresenta il punto di riferimento principale per tutte le informazioni sui concorsi pubblici, mentre siti specializzati come Nissolino Corsi, Concorsando.it, Studio ConcorsieSimone Concorsioffrono aggiornamenti continui, anticipazioni e materiali per la preparazione. Una pianificazione accurata, la conoscenza delle date di uscita dei bandi e una preparazione mirata rappresentano gli elementi chiave per trasformare il 2026 in un anno di svolta professionale nel settore pubblico.