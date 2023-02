Il suolo come risorsa non rinnovabile è una base indispensabile per la vita. Deve essere protetto dagli impatti negativi e dall’uso sostenibile dell’uomo, degli animali e delle piante. Lo sfondo concettuale per la protezione del suolo è, quindi, la conservazione e la ricostruzione della capacità dei suoli quali vettori di funzioni naturali. Di seguito, cinque modi per contrastare il consumo di suolo.

Consumo del suolo: salvaguardare il terreno per proteggere l’ambiente

Per proteggere, in via preventiva e sostenibile, il suolo, è necessario effettuare una valutazione dei possibili impatti di tutti i progetti pianificati. Il suolo deve essere protetto dall’impermeabilizzazione e dalla costruzione massiva di edifici, industrie, azioni commerciali, traffico, abitazioni, attività ricreative e miniere a cielo aperto.

Una rappresentazione efficace delle questioni del suolo, nei processi di considerazione richiesti, necessita di una valutazione obiettiva e ben fondata.

Sostenibilità

Il nostro benessere sociale ed economico dipende dalla terra. Se gestita in modo adeguato e sostenibile, la terra regola il ciclo dell’acqua e dei nutrienti, sostiene la biodiversità, immagazzina carbonio e fornisce alle imprese risorse e ai cittadini occupazione e sostentamento.

Tuttavia, il 75% dell’ambiente terrestre della Terra è già stato alterato dalle azioni umane. Solo negli ultimi due secoli, le persone hanno convertito o modificato il 70% delle praterie del mondo, il 50% della savana, il 45% della foresta decidua temperata e il 27% della foresta tropicale, secondo quanto si legge da un rapporto della Convenzione delle Nazioni Unite per Combattere la desertificazione (UNCCD).

Tre modi per tutelare la terra

Per raggiungere obiettivi net-zero (zero netto), le aziende devono fermare la deforestazione. Il settore forestale, territoriale e agricolo potenzialmente è in grado di realizzare fino al 30% delle azioni di mitigazione necessarie da qui al 2050.

Oltre alla tanto necessaria transizione energetica, la prevenzione della deforestazione e della conversione e maggiori investimenti nell’uso sostenibile e riparatore del suolo dovrebbero essere fondamentali per gli impegni climatici delle aziende.

In particolare, per le aziende esposte alle emissioni, la decarbonizzazione dell’uso del suolo è fondamentale per raggiungere i propri obiettivi net zero. Secondo il Corporate Net-Zero Standard della Science-based Target Initiative (SBTi) , queste aziende devono ridurre le emissioni terrestri di almeno l’80% entro il 2050.

L’uso sostenibile del suolo mitiga i rischi per le imprese. Molte aziende, in particolare le aziende alimentari e delle bevande, nonché quelle che svolgono operazioni su cellulosa e carta, dipendono direttamente dalla terra per le operazioni dirette e la catena di approvvigionamento.

Tuttavia, i rischi legati alla terra per le imprese non sono sempre immediatamente visibili, poiché la loro dipendenza dalla terra è spesso incorporata nelle catene di approvvigionamento. Aumentano anche i rischi reputazionali, di mercato, legali e finanziari legati all’uso del suolo.

I governi stanno intraprendendo azioni più ambiziose per conservare e ripristinare la terra, come dimostrano le proposte legali dell’UE per vietare le importazioni di carne bovina, olio di palma, soia, cacao e altri prodotti legati alla deforestazione.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Nuove opportunità commerciali e posti di lavoro

L’uso sostenibile del suolo crea opportunità commerciali e posti di lavoro duraturi. Una transizione sostenibile nei sistemi di utilizzo del cibo, della terra e degli oceani può creare quasi 3,6 trilioni di dollari di valore annuo e 191 milioni di posti di lavoro entro il 2030.

Le opportunità commerciali n questo settore includono l’ecoturismo, le nuove tecnologie per l’agricoltura di precisione, la gestione sostenibile delle foreste, le innovazioni della catena di approvvigionamento e un’economia circolare nel settore tessile.

Preservare e ripristinare le risorse del territorio è un’azione che va attuata per le generazioni future. I sistemi alimentari sono il più grande datore di lavoro per giovani. Gli investimenti delle imprese sono necessari per sviluppare le competenze utili per perseguire un lavoro significativo o diventare “ecopreneurs” nella nuova economia globale.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO