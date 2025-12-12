Conto corrente, arriva il blocco per questa operazione: a fine dicembre non sarà possibile farlo

Sbrigati a fare queste operazioni perché tra poco, non sarà più possibile. La tua carta di credito potrebbe bloccarsi molto presto.

Ormai viviamo in un sistema in cui i contanti sono sempre più rari e meno impiegati – anche se si parla di alzare di nuovo il tetto massimo di spesa quest’anno che viene in alcuni ambiti – e molti di noi si affidano a carta di credito e bancomat per le operazioni di pagamento di routine. E fino a qui, niente di problematico o strano.

Quando però paghiamo con il bancomat o la carta, dobbiamo sempre tenere a mente che il trasferimento di soldi non è immediato, come quando facciamo un passaggio di mano con delle banconote. Una cosa che spesso tendiamo a dimenticare visto che il mondo digitale ci ha abituato ad operazioni immediate che nella nostra testa avvengono da sole, senza nessun tipo di lavoro digitale o fisico dietro.

I bonifici nello specifico vengono presi in carico dal sistema bancario che però, deve essere disponibile per farlo in quel dato momento. Altrimenti, il rischio è che il trasferimento di denaro non sia immediato e richieda, nel peggiore dei casi, anche qualche giorno. Con le festività alle porte è bene conoscere questo dettaglio.

I limiti dei bonifici nel periodo natalizio

In linea di massima, chi effettua un bonifico SEPA sa che tale operazione non avviene immediatamente di sabato o domenica, a meno che non si tratti di una ricarica della carta con bonifico istantaneo, ad esempio con la Postepay da una prepagata all’altra. Durante il periodo delle vacanze di Natale, c’è un lasso temporale di ben 4 giorni – non consecutivi – in cui ciò può creare disagi.

Fai queste operazioni prima di fine dicembre – www.Leonardo.it

A seconda dell’istituto di credito selezionato, il 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, i bonifici potrebbero non essere presi in carico. Non sperate che accada il 25 dicembre, giorno di Natale e quindi, in cui quasi tutte le operazioni saranno bloccate. Lo stesso discorso, infine, vale per il 31 dicembre e il 1 gennaio 2026 in cui sarà festa per Capodanno, incontrando quindi una situazione analoga a quella natalizia.

Come accennato prima poi diversi istituti bancari potrebbero adottare politiche differenti, sia sui bonifici SEPA che istantanei. Per non trovarsi in una situazione antipatica, tuttavia, è meglio prevedere questi giorni di stop e considerarli non pervenuti per le ragioni citate, così da non dover avere pensieri pressanti e ansiosi anche in pochi giorni di festa.