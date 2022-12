Libri da leggere durante le vacanze di Natale: alcuni consigli di lettura per il periodo di feste più magico dell’anno.

Con l’inizio delle festività natalizie e le temperature che si abbassano, non c’è niente di meglio di una notte trascorsa sotto le coperte, accanto al fuoco che scoppietta con uno o più libri a farci compagnia. Le vacanze di Natale offrono alle famiglie e ai propri cari l’opportunità di rilassarsi e di concedersi un meritato tempo libero. Con tutto quello che viviamo ogni giorno, può essere facile dimenticare le gioie della lettura. Tuttavia, leggere durante questa stagione festiva è un ottimo modo per mantenere alto il morale e sfruttare al massimo il tempo libero.

Uno dei principali vantaggi della lettura durante le vacanze è che ti permette di evadere dalla realtà e goderti un po’ di tempo per te stesso. La lettura è un’attività gentile e rilassante; aiuta a rasserenarsi e ad allontanarsi dal trambusto della vita quotidiana. Per questo motivo è importante ritagliarsi del tempo per dedicarsi a un bel libro durante le proprie vacanze di Natale. Se non sai cosa leggere, proviamo a consigliartene alcuni adatti per l’occasione.

Libri da leggere durante le vacanze di Natale

Partiamo da un grande classico, la storia di Natale più famosa di tutti i tempi: A Christmas Carol, il Canto di Natale di Charles Dickens. Non c’è niente come una buona storia di fantasmi per farti entrare nello spirito natalizio. A Christmas Carol è un classico senza tempo che è stato apprezzato da generazioni e continuerà ad essere apprezzato per molti altri.

libreria libri

Un’altra buona lettura, per questo ma anche per altri periodi dell’anno, è Piccole donne, di Louisa May Alcott. Si tratta di una classica storia di formazione ambientata in un’epoca più semplice. La forza di questo libro sta soprattutto nei personaggi, che sono diventati delle vere icone per molti lettori e continuano ad essere una fonte di ispirazione.

Continuiamo con Polar Express di Chris van Allsburg. Questo amato libro per ragazzi ti porterà sicuramente gioia durante le festività natalizie. Unisciti a un ragazzino mentre intraprende un viaggio magico per incontrare Babbo Natale: sarà un’avventura adatta a tutte le età.

E come non aggiungere a questi consigli di lettura anche la più magica delle storie: stiamo parlando ovviamente della saga di Harry Potter. Certo, una semplice vacanza di Natale non basterà per concludere la lettura di tutti i libri, ma siamo certi che questa serie magica porterà molta allegria nel tuo Natale.

Se invece cerchi una lettura per bambini, ma affascinante e irresistibile anche per i più grandi, puoi condividere con i tuoi figli, nipoti o con chiunque tu voglia Christmasaurus di Tom Fletcher, per accompagnare William Trundle in un viaggio straordinario per salvare il Natale.

Cosa leggere a Natale

Se i titoli che ti abbiamo consigliato sono troppo banali o troppo infantili per i tuoi gusti, e stavi cercando qualcosa di diverso, abbiamo ancora alcuni suggerimenti da darti per poter trovare il volume più adatto alle tue esigenze. Ad esempio, se hai bisogno di ritrovare equilibrio nella tua vita e fiducia in te stesso, puoi provare con i tanti titoli utili a trovare la motivazione, come Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill, Sei come pensi di essere di James Allen o Come ottenere il meglio da sé e dagli altri di Tony Robbins. Ricorda che ci sono moltissimi libri in grado di farti riscoprire la gioia, l’autostima e migliorare il tuo benessere generale, facendo leva sulla ristrutturazione positiva e su intuizioni stimolanti.

Ci sono poi i libri di team building o in grado di motivare sul lavoro, per aiutarti a fare squadra con i tuoi colleghi o per costruire un nuovo gruppo di lavoro in grado di fare la differenza. Oppure, ci sono i grandi classici, quelli davvero senza tempo e adatti a tutte le età, come Delitto e castigo di Fedor Dostoevskij, Jane Eyre di Charlotte Bronte, Il giovane Holden di J.D. Salinger. O ancora, le biografie dei grandi personaggi potrebbero diventare un bel dono per un lettore nel periodo di Natale. Ad esempio, potresti lasciarti ispirare da Becoming dell’ex first lady Michelle Obama.

Qualunque siano i tuoi interessi, troverai sicuramente la lettura che fa per te e sfruttando questo periodo di maggior libertà riuscirai a investire il tuo tempo in attività molto più utili per te stesso rispetto a quelle che potresti trovare, ad esempio, nel tuo smartphone.

