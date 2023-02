Carbon neutral è una definizione sempre più utilizzata per indicare un’azione o un’azienda che ha ridotto le proprie emissioni di carbonio al minimo e ha compensato quelle rimanenti investendo in progetti di riduzione delle emissioni di carbonio in altre parti del mondo. In altre parole, il carbon neutral si riferisce all’equilibrio tra le emissioni di gas serra prodotte e quelle rimosse dall’atmosfera. L’obiettivo finale è di raggiungere una neutralità climatica, in cui le emissioni di carbonio sono completamente eliminate o almeno bilanciate in modo che non causino ulteriori danni al nostro pianeta e alla sua atmosfera. In questo articolo, esploreremo il concetto di carbon neutral e come le aziende (e non solo) possono diventare carbon neutral per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

Cosa vuol dire essere carbon neutral

Essere carbon neutral significa che la quantità di anidride carbonica e altri gas serra rilasciati nell’atmosfera è bilanciata, o compensata, dalla quantità rimossa. La neutralità carbonica spesso tiene conto sia delle emissioni dirette che indirette, come quelle prodotte durante la guida di un’auto e quelle generate dalle attività legate alla vita quotidiana, come il riscaldamento domestico e lo smaltimento dei rifiuti. Per raggiungere la vera neutralità del carbonio (o emissioni nette zero), è necessario considerare tutti i tipi di carbonio emesso. Questo processo può essere raggiunto attraverso due strategie principali: ridurre le emissioni totali o utilizzare tecniche progettate per catturare e immagazzinare forme elementari di carbonio.

grafica anidride carbonica co2

Come si diventa carbon neutral

Sappiamo tutti che la crisi climatica è un problema globale che richiede una forte attenzione e sforzi per essere risolto. Per questo è importante comprendere come fare per diventare carbon neutral. Il primo passo è ridurre il consumo di energia. Basta apportare semplici modifiche alla propria vita, come passare da una lampadina a incandescenza a una a LED, scollegare gli apparecchi quando non sono in uso o consumare meno prodotti a base di carne così come sono più dispendiose in termini di risorse rispetto agli alimenti a base vegetale.

Bisogna poi investire in fonti rinnovabili, utilizzando pannelli solari, turbine eoliche o altre forme di energia pulita può ridurre drasticamente la dipendenza dai combustibili fossili producendo elettricità senza emissioni inquinanti in casa.

Importante anche ridurre l’utilizzo di mezzi di trasporto privato, preferire quelli pubblici, le auto elettriche, i servizi di carpooling, le bici e così via. Ma è necessario anche consumare sempre più prodotti di provenienza sostenibile, creati da fornitori che applicano processi di produzione etici e siano rispettosi dell’ambiente. Purtroppo è impossibile ridurre a zero le emissioni. Per questo motivo è importante anche compensarle, per preservare le foreste e le riserve naturali di terra che assorbono i gas rilasciati nell’atmosfera in modo naturale, proteggendo così i nostri fragili ecosistemi da ulteriori danni e degrado. Ad esempio, possiamo piantare alberi per contribuire al “sequestro” di CO2.

Per concludere, è chiaro che dobbiamo ridurre le nostre emissioni di carbonio. Su scala globale, questo potrebbe sembrare impossibile, ma a livello individuale esistono numerosi modi per apportare piccoli cambiamenti che possono avere un grande impatto. Dalla semplice riduzione del consumo di carne o dal cambio di fornitore di servizi, all’investimento in risorse energetiche rinnovabili e alla partecipazione a progetti di riforestazione: queste sono tutte soluzioni forti che possono contribuire a questa battaglia e aiutare a rallentare l’aumento della temperatura globale. È giunto il momento per noi di agire prima che sia troppo tardi. Ogni persona deve prendere il proprio impegno per raggiungere la neutralità del carbonio se vogliamo che il nostro pianeta abbia prospettive future di sostenibilità a lungo termine.

