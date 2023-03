Conoscete la cosmesi eco-responsabile? Che si tratti di pubblicità sui media, sulle riviste o sui social network, sentiamo spesso parlare di ecosostenibilità. Tuttavia, questa nozione di eco-responsabilità comprende così tanti aspetti che, a volte, è difficile comprenderne appieno il significato. Per dividere il vero dal falso e sapere concretamente cosa sono i cosmetici ecosostenibili eco-responsabili, ecco una piccola linea guida per individuare i prodotti che rispettano l’ambiente e la pelle.

Cosmetici ecosostenibili: cosa sono?

L’eco-responsabilità designa tutte le azioni quotidiane, messe in atto da una comunità, per limitare l’impatto sull’ambiente. Inoltre, quando si tratta di cosmetici, il collettivo in questione è rappresentato dai creatori del marchio, che sviluppano e realizzano il prodotto. Quando si può dire che un brand di cosmetici è eco-responsabile e, quindi, ecosostenibile?

Cosmetici ecosostenibili

Un marchio può essere qualificato come eco-responsabile quando mette in atto azioni e fa parte di un processo di riflessione che risponde alle questioni ambientali. Per fare questo, il marchio di cosmetici deve fare affidamento su diversi aspetti:

l’aspetto ambientale: dove vengono realizzati i prodotti? Quali sono le materie prime utilizzate? Qual è il loro impatto sull’ambiente? Come vengono confezionati i prodotti?;

dove vengono realizzati i prodotti? Quali sono le materie prime utilizzate? Qual è il loro impatto sull’ambiente? Come vengono confezionati i prodotti?; l’aspetto sociale : il marchio in questione è partner dei produttori che distribuiscono le materie prime dall’estero? (ciò può avvenire attraverso una cooperativa, ad esempio);

: il marchio in questione è partner dei produttori che distribuiscono le materie prime dall’estero? (ciò può avvenire attraverso una cooperativa, ad esempio); l’aspetto economico: l’azienda agisce in completa trasparenza per i suoi clienti?

I criteri per individuare cosmetici ecosostenibili

La fabbricazione di prodotti cosmetici richiede scambi, metodi e processi di fabbricazione, che possono avere ripercussioni dannose per il pianeta. Tuttavia, quando optiamo per cosmetici eco-responsabili, mostriamo il nostro desiderio di partecipare alla conservazione dell’ambiente. Ci impegniamo quindi a scegliere un prodotto che abbia un impatto minimo sul pianeta.

A volte è difficile identificare cosmetici eco-responsabili. Inoltre, per selezionare i migliori cosmetici eco-responsabili, bisogna basarsi su alcuni criteri come le etichette dei prodotti. La loro assegnazione è una vera garanzia di qualità e rappresenta – quindi . un criterio concreto. Esistono diverse etichette che fanno parte di una dinamica di sviluppo sostenibile.

In materia di cosmesi, l’etichetta di certificazione biologica è una prima garanzia di qualità. Questa certificazione, infatti, dimostra che il prodotto etichettato non contiene componenti chimici di sintesi. Al contrario, è solo la somma di ingredienti naturali e biologici, buoni per la pelle e rispettosi dell’ambiente.

L’etichetta Ecocert COSMOS ORGANIC, ad esempio, garantisce che il cosmetico soddisfa specifiche rigorose (lo standard COSMOS). L’ente certificatore controlla scrupolosamente la composizione del prodotto, dal suo processo di trasformazione al suo confezionamento. Se tutto è in regola, l’ente certificatore rilascerà il marchio con la sua certificazione.

L’attribuzione del marchio biologico è il risultato di uno studio rigoroso volto a garantire la conformità del prodotto rispetto ai requisiti ambientali e sociali. Inoltre, costituisce una garanzia di affidabilità. Ricordiamo che un prodotto può essere etichettato come biologico, o anche “biologico”, quando è composto da almeno il 95% di ingredienti vegetali biologici certificati.

La cosmesi biologica, oltre ad essere ricca di benefici per la pelle e per il corpo, è apprezzata anche dal punto di vista ambientale. Mentre i cosmetici convenzionali hanno un effetto devastante sul pianeta a causa dei loro numerosi inquinanti (che finiscono nei fiumi e negli oceani), i prodotti biologici garantiscono metodi di produzione più rispettosi dell’ambiente. Non sono trattati e, quindi, conservano i loro benefici.

