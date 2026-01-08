 Costa meno di 10 euro e ti cambia l’inverno: il prodotto Lidl che va a ruba

Ecco il prodotto che ti aiuta a concludere la stagione invernale nel modo migliore. Utilizzalo appena lo hai comprato.

Dicembre sarà anche finito ma con questo tempo che non accenna a migliorare, c’è da aspettarsi un inverno ancora molto lungo e pesante da sopportare in cui non potrete fare a meno di utilizzarli. I capi invernali, che mantengono sopportabile la temperatura durante questo periodo, hanno però un difetto importante.

Al di là del fatto che lavarli ed asciugargli, specie quando piove, può diventare molto complicato, maglioni e giacche in lana possono lasciare i fastidiosi “pilucchi” o “pelucchi” – c’è chi li chiama in entrambi i modi! – ossia quei piccoli rotoli di tessuto che si vanno ad insidiare nelle tasche, nel jack del vostro smartphone ma anche in giro per la casa.

Magari non renderanno la casa disordinata e sporca come la polvere o le briciole, eppure questi indesiderati compagni di ogni capo invernale sono una presenza ricorrente che infastidisce molto i proprietari di cappotti e maglioni pesanti; per fortuna, per rimuoverli non serve fatica, basta avere lo strumento giusto.

Leva i pilucchi dal maglione a meno di 10 €

Ancora una volta, è la catena di supermercati Lidl ad avere la soluzione per voi. Il levapelucchi elettrico della Philips si propone come un prodotto pratico per lo scopo: del resto nasce con questo unico obiettivo! L’aspiratore, molto efficiente ma da non confondere con un aspirabriciole, diventerà un grande alleato per affrontare l’inverno.

Un comodo levapelucchi a meno di 10 euro (Lidl.com) – www.Leonardo.it

Oltre ad avere 3 modalità di aspirazione – per pilucchi più o meno grandi – lo strumento è dotato di un serbatoio per raccogliere tutti gli “avanzi” dei vostri capi che si può svuotare poi nel secchio, eliminando per sempre il fastidioso diffondersi di pilucchi per la casa. In questo modo, i vostri abiti saranno sempre puliti e perfetti per ogni occasione.

Insomma, un altro prodotto che non può mancare in casa vostra che guarda con attenzione alle esigenze di un cittadino comune, in cerca solo di un modo per mantenere la casa ordinata senza spendere troppo; del resto così con meno di 10 € avete risolto un problema che può diventare molto fastidioso se non curato.