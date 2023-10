Shamayim “Mama Shu” Harris è una donna dai molti talenti e ha vissuto quelle che sembrano molte vite diverse. Mama Shu è una madre, un’attivista della comunità, un’ex amministratrice scolastica, è la prima donna cappellana del dipartimento di polizia di Highland Park, è presidente della Highland Park Charter Commission ed è la fondatrice e amministratore delegato dell’Avalon Village a Highland Park. Una persona straordinaria che ha trasformato il dolore vissuto in una gioia per tanti.

L’eco-villaggio di Mama Shu, la donna che ha trasformato in gioia il suo dolore personale

Mama Shu è l’artefice di un eco-villaggio sostenibile, ideato all’interno di Metro Detroit. Il sogno di costruire questa oasi urbana si è manifestato dopo la tragica perdita di suo figlio Jakobi, ucciso di pirata della strada, nel 2007, quando il piccolo aveva solamente due anni.

Donna in piantagione

Piuttosto che cadere nella disperazione, Mama Shu ha scelto di guarire e onorare la memoria di Jakobi trasformando la rovina in bellezza, rivitalizzando la sua stessa comunità, per renderla un posto più sicuro e migliore in cui i bambini possano vivere, trasformando, nei fatti, il suo dolore in gioia.

Come è stato costruito l’Avalon Village

Mama Shu ha messo in piedi un team di ingegneri, futuristi, artisti, agricoltori urbani, volontari e donatori da tutto il mondo per costruire l’Avalon Village, un eco-villaggio sostenibile.

Il villaggio attualmente possiede 20 appezzamenti di terreno e 4 case: l’intenzione è quella di estendere, sempre di più, la proprietà.

Frutta al mercato

Questi lotti e strutture abbandonati e degradati sono riportati in vita in qualità di Homework House (un centro di apprendimento e attività doposcuola per i bambini del quartiere), Goddess Marketplace (un’iniziativa di sviluppo economico per donne imprenditrici), Healing House (un centro per guarigione olistica), un bar salutare, campi di attività, serre, una micro biblioteca e altro ancora.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO