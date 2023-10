Per alcune persone, dire addio all’estate, può essere davvero frustrante, in quanto amano passare giornate in spiaggia e godere di un clima più caldo. Il passaggio all’autunno, però, può essere agevolato, partendo dal presupposto che ogni stagione ha la sua bellezza unica. Ecco alcune attività autunnali che si possono praticare al fine di immergersi nella stagione autunnale.

Realizzare conserve e sottaceti

Si può abbracciare l’autunno, iniziando a preparare sottaceti e conserve, che ci permettono di catturare i sapori dell’estate per poterli gustare durante tutto l’anno.

Si possono mettere in salamoia diversi ortaggi estivi, come zucchine, cetrioli, carote e cipolle. Anche i frutti di bosco estivi possono essere conservati e, magari, utilizzati per realizzare delle deliziose marmellate.

Creare origami con le foglie di acero

Quando il manto autunnale si poggia delicatamente sulla natura, possiamo osservare le foglie decidue diventare gialle, arancioni e rosse, dando vita allo spettacolo definito foliage.

Si possono utilizzarle per creare degli origami particolari, sfruttando i colori ruggine e cremisi che la natura ci offre e decorare la propria casa, alla quale danno un tocco autunnale delicato e particolare.

Andare in biblioteca

Andare in biblioteca per leggere un buon libro, approfittando della calma offerta da questa stagione, sorseggiando un tè o un caffè, cosa c’è di meglio?

Ragazza in biblioteca

Inoltre, possiamo scegliere libri che richiamano la transizione stagionale: tra questi, sicuramente All’autunno di John Keats o anche Come quando l’estate scivola nell’autunno di Emily Dickinson.

Un giro in bici nel pomeriggio

Fare un giro in bicicletta permette di assaporare l’autunno in tutte le sue formi e nelle sue molteplici sfumature.

Si può godere dell’aria frizzante, ma anche dei paesaggi naturali della zona in cui si vive a bordo del propria amica fidata a due ruote.

Cucinare in base a questa stagione

Un modo per scrollarsi di dosso la tristezza legata all’estate è, naturalmente, il cibo. L’autunno porta con sé un’enorme varietà di bontà stagionali, come zucca, fichi, mele, ma anche funghi e castagne.

Con questi ingredienti, possiamo sbizzarrirci e creare ricette che riflettono i sapori della terra e della natura autunnali.

Picnic al parco

Un altro modo per coccolare i sensi in autunno è portare a casa un po’ degli odori terrosi della stagione. Proviamo a cuocere del pane alla banana, ad accendere una candela speziata all’arancia, a preparare un piatto di chiodi di garofano secchi, ad arrostire un po’ di zucca o a cuocere in camicia pesche e nettarine con un buon pizzico di cannella.

