Dal Prompt Engineer al Social Seller, le professioni più richieste nel 2025

Il mercato del lavoro europeo, ma anche quello di respiro internazionale, continua a trasformarsi alla luce dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale. Per questo motivo, a partire dall’anno in corso, si fa sempre più pressante la richiesta di nuove figure professionali e ruoli sempre più specializzati, in questi settori e anche in quelli della cybersicurezza e dell’IA. Scopriamo, dunque, insieme le professioni più richieste del 2025, secondo una recente analisi condotta da Fiscozen.

Le professioni più richieste del 2025: tra intelligenza artificiale e cybersicurezza

Secondo una analisi effettuata da Fiscozen sul mondo del lavoro, pare che le aziende siano alla ricerca di profili in grado di soddisfare le varie richieste che provengono da diversi campi di applicazione, tra i quali possiamo annoverare la cybersicurezza e l’intelligenza artificiale.

Per tale ragione, tra i ruoli più richiesti nel mercato del lavoro odierno, c’è quello del prompt engineer, specialista che si occupa di gestire le interazioni tra esseri umani e sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Intelligenza artificiale

Molto richiesti, in tale ottica, sono anche gli esperti in cybersecurity, oggi più che mai fondamentali per proteggere reti e dati da minacce sempre più complesse. Le imprese che affrontano il passaggio al digitale, inoltre, si affidano ai consulenti per la trasformazione digitale.

Il 2025 – però – può essere considerato, a tutti gli effetti, anche l’anno della “svolta verde“, in quanto c’è sempre più bisogno di figure professionali capaci di intervenire in tematiche di grande importanza, quali la crisi climatica che attanaglia il mondo e dare il proprio contributo alla transizione ecologica.

Per tale ragione, infatti, è incrementata la domanda di ingegneri ambientali, esperti in efficienza energetica e installatori di impianti fotovoltaici.

Lavoro digitale e intrattenimento online: nuove carriere nell’economia della rete

Oltre alle figure professionali precedentemente nominate, vi sono anche quelle legate, nello specifico, al lavoro digitale e online.

Tra quelle più richieste nel 2025 ci sono il social seller, il quale utilizza piattaforme social per promuovere prodotti, ma anche – e soprattutto, potremmo dire – per creare relazioni di valore con il pubblico e generare vendite.

Nel mondo digitale, sono molto importanti anche i digital marketing specialist, gli sviluppatori software e i SEO specialist. A questi si aggiungono – inoltre – il game developer, impegnato nella progettazione di ambienti di gioco immersivi o il casino manager, responsabile della gestione operativa delle piattaforme di gaming online.

A queste professioni, infine, si affiancano il data analyst, assistenti virtuali e graphic designer.