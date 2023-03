La connessione a Internet è diventata una necessità quotidiana per la maggior parte delle persone. Tuttavia, non tutti sanno che ci sono diverse tecnologie per accedere alla rete. Le due più comuni degli ultimi anni sono la connessione a banda larga ADSL e la connessione a fibra ottica. La connessione ADSL, o Asymmetric Digital Subscriber Line, è una tecnologia di connessione a banda larga che utilizza la rete telefonica esistente per trasmettere i dati. La velocità di connessione dipende dalla distanza tra la casa dell’utente e la centrale telefonica. Solitamente, la velocità massima raggiungibile è di 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload.

La connessione a fibra ottica è invece una tecnologia di connessione a banda larga che utilizza la luce per trasmettere i dati attraverso cavi in fibra ottica. Questa tecnologia offre velocità di connessione molto superiori rispetto all’ADSL, con velocità massime che possono arrivare fino a 1000 Mbps in download e 100 Mbps in upload. In questo articolo, approfondiremo le differenze tra le due tecnologie di connessione a banda larga e analizzeremo i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna di esse. Inoltre, forniremo consigli su come scegliere la tecnologia di connessione a banda larga più adatta alle proprie esigenze.

Qual è la differenza tra fibra e ADSL?

Fibra e ADSL sono due tipi di tecnologia Internet, ma tra loro sono molto diversi. La prima è una delle forme più recenti di tecnologia a banda larga. Utilizza cavi in fibra ottica per fornire velocità elevate di connessione internet, arrivando a diversi gigabit al secondo. Poiché questi fili sono realizzati con trefoli di vetro o plastica, sono molto sottili e flessibili e possono gestire grandi quantità di dati contemporaneamente. Inoltre, le connessioni in fibra offrono un servizio affidabile anche durante i periodi di utilizzo di punta perché la connessione non è facilmente soggetta a interferenze da fonti esterne come il tempo o interferenze elettriche dalle case vicine.

Un Digital Marketer al lavoro

ADSL è invece l’acronimo di Asymmetric Digital Subscriber Line e utilizza linee telefoniche anziché cavi per scopi di trasmissione. Di conseguenza, le velocità offerte da una connessione ADSL sono in genere molto più lente di quelle possibili con le connessioni in fibra: intorno ai 10 Mbps tipicamente ma fino a 15 Mbps se si dispone di una linea diretta che non è sempre possibile a causa delle limitazioni di distanza. Inoltre, poiché la velocità massima pratica in upstream sulla maggior parte dei servizi a banda larga residenziali raramente supera 1 Mbps, quindi di solito non si verificano velocità simmetriche di download e upload.

Che cos’è la fibra misto rame?

Spesso e volentieri i fornitori di servizi internet in Italia propongono, al posto della fibra pura, che non è ancora garantita in ogni città e nemmeno in alcuni quartieri delle metropoli più grandi, la cosiddetta fibra misto rame. Questo tipo di connessione offre una combinazione di cavi in rame e in fibra ottica per fornire velocità comunque elevate e affidabili.

Ma cosa significa tutto questo per te consumatore? Fondamentalmente, questo tipo di connessione combina cavi in rame e in fibra ottica per fornire segnali dati a banda larga ad alta velocità. La fibra pura viene utilizzata fino alla cabina, spesso distante qualche centinaio di metri dalle case. Da qui in poi la connessione diventa invece possibile tramite cavi di rame. Sebbene esistano alcune lievi differenze tecniche tra questi due diversi stili di cablaggio, con la fibra ottica che offre un potenziale di larghezza di banda maggiore rispetto alle tradizionali connessioni in rame, la mista rame utilizza quindi entrambi i materiali.

Per concludere, la connessione in fibra, sia ottica che mista rame, che quella in ADSL sono due tipi distinti, con velocità, affidabilità e costi variabili. La fibra offre l’opzione più veloce e affidabile al momento, ma è anche l’opzione più costosa. Tuttavia, l’ADSL è invece più lenta ma resta comunque adeguato per le esigenze di base dell’utilizzo di internet, come la gestione della posta elettronica o la navigazione sul web. Scordiamoci però di poter vedere un evento in streaming in alta definizione. Anche per questo motivo si tratta di una soluzione tecnologica ormai ampiamente superata.

