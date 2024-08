L’incorporazione della tecnologia nelle case, meglio conosciuta come domotica, rappresenta un’evoluzione importante verso il miglioramento del comfort, della sicurezza e dell’efficienza e risulta particolarmente vantaggiosa per le persone anziana. Grazie ai miglioramenti nella sicurezza e all’assistenza remota, tali tecnologie facilitano una vita quotidiana più autonoma e sicura, promuovendo un’esistenza più indipendente e tranquilla per gli anziani.

La domotica a vantaggio degli anziani

Secondo l’ultimo rapporto dell’ISTAT, oltre 14 milioni di persone oltre i sessantacinque anni vivono in Italia e circa il 28% di loro non è autosufficiente.

Uno dei principali vantaggi della domotica è l’aumento della sicurezza domestica, aspetto fondamentale per gli anziani che vivono soli. Sensori e telecamere monitorano costantemente l’ambiente, prevenendo incidenti e garantendo risposte rapide in situazioni di emergenza. Questi dispositivi, che funzionano anche al buio, possono rilevare movimenti e attivare l’illuminazione automaticamente.

donna anziana smartphone

Gli allarmi e le notifiche automatiche avvisano i familiari in tempo reale, mentre dispositivi come rilevatori di fumo o gas migliorano la tempestività delle risposte ad eventuali pericoli. Le telecamere di sicurezza – inoltre – permettono di attuare una sorveglianza continua e possono essere monitorate a distanza.

L’autonomia degli anziani, fattore molto importante

La domotica trasforma la casa in un ambiente confortevole e gestibile, andando a migliorare l’indipendenza degli anziani.

L’installazione di lampadine intelligenti, ad esempio, consente di programmare automaticamente accensione e spegnimento delle luci, facilitando la mobilità notturna. Gli elettrodomestici connessi a Internet possono essere gestiti a distanza.

Inoltre, gli assistenti digitali permettono agli anziani di controllare vari dispositivi domestici con semplici comandi vocali e strumenti come montascale e robot di assistenza che accrescono la loro autonomia. Sul fronte medico, la domotica facilita il monitoraggio dei parametri vitali e la gestione dei promemoria per la somministrazione dei farmaci.

Vi sono diverse politiche di supporto per gli anziani e i loro caregiver, tra cui incentivi per rendere le abitazioni più intelligenti.

I costi per l’adeguamento tecnologico, stimati tra i 5000 e i 15000 euro, possono essere ammortizzati dal Bonus domotica 2023, valido fino al 31 dicembre 2024, che permette una detrazione fino al 65% delle spese per l’acquisto di dispositivi elettronici.

