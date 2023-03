Insegnare l’educazione ambientale ai bambini in età scolare è essenziale poiché instilla in loro i valori della conservazione e del rispetto dell’ambiente. Ciò consente loro di fare la differenza, sia nelle loro scuole che nelle comunità che li circondano. Fornisce, inoltre, loro l’opportunità di comprendere in modo completo la miriade di sfide che l’ambiente deve affrontare, con possibili misure di mitigazione che potrebbero essere impiegate per affrontarle. E lo stesso, certamente, vale anche per gli adulti.

Educazione ambientale, i principali benefici di questo tipo di insegnamento

Ci sono numerosi vantaggi nell’introdurre l’educazione ambientale nei sistemi di apprendimento nelle scuole. Di seguito sono riportati alcuni dei motivi principali per cui è necessario integrare l’educazione ambientale nel programma di insegnamento.

Promuove uno stile di vita sano

Problemi come l’obesità e la depressione emergono dal fatto che, sempre più spesso, i bambini restano a casa, non dedicandosi ad attività all’aria aperta. Quello che – forse – non si sa è il fatto che la natura ha un potere curativo e le attività legate all’educazione ambientale inducono i bambini a non oziare sdraiati sul divano a guardare film tutto il giorno o a dedicarsi ai videogiochi.

Infonde rispetto per la natura

L’educazione ambientale permette ai bambini di capire perché è necessario rispettare Madre Natura e, di conseguenza, insegna loro come trarre vantaggio dalle meraviglie che la natura stessa offre loro, permettendo loro di essere maggiormente consapevoli sul mondo che li circonda e sulle modalità di preservazione.

Insegna ai bambini le sfide ambientali

Questo tipo di educazione insegna anche ai bambini alcune delle sfide che tendono a influenzare l’ambiente. Questo successivamente dà loro la possibilità di contribuire agli sforzi globali di protezione del mondo in cui viviamo. L’insegnamento ambientale prepara anche i bambini per il loro futuro e li dota delle competenze necessarie per diventare professionisti in grado di tenere in considerazione l’impatto ambientale delle azioni dell’uomo

Essere gentili con la natura

La gentilezza che dev’essere espressa non riguarda solamente l’ambiente, ma anche gli animali e gli altri esseri umani, insegnando loro perché è importante trattarsi bene l’un l’altro. I bambini comprendono, in questo modo, che è importante prendersi cura non solo dell’ambiente, ma anche di ciò che è nell’ambiente. Ciò include le persone che li circondano e anche gli animali domestici e selvatici.

Consente lo sviluppo del pensiero critico

Le discussioni e gli insegnamenti sull’educazione ambientale consentono ai bambini di fare un’analisi e una valutazione delle circostanze che influenzano l’ambiente. Questo, a sua volta, li spinge a formulare giudizi ponderati e decisioni basate sulla propria valutazione della situazione in relazione all’ambiente. Il processo fa sì che i bambini sviluppino capacità di pensiero critico che saranno utili nella vita.

Insegna loro ad essere responsabili

Il programma di educazione ambientale dimostra ai bambini l’importanza di essere persone responsabili. Questo vale sia a livello individuale che collettivo come generazione.

Aiuta il governo a raggiungere i suoi obiettivi

L’obiettivo generale di qualsiasi governo è proteggere sia i suoi cittadini che le loro proprietà. Si fa riferimento, in tal senso, alla protezione dell’ambiente in cui vivono le persone. I programmi di educazione ambientale nelle scuole contribuiscono notevolmente a sostenere le azioni che vengono messe in atto per salvaguardare l’ambiente.

