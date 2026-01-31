Esselunga fa felici gli italiani con uno svuotatutto clamoroso: prezzi così mai visti prima, riempi il carrello

Fai la spesa con due spicci ad Esselunga. Bastano davvero pochi soldi per riempire totalmente il carrello a questo giro!

Fare la spesa e riempire il carrello diventa più faticoso ogni anno che passa. Inflazione, politiche commerciali sgradevoli e il cosiddetto “shrinking” o pratica con cui una confezione che prima conteneva 100 grammi di un prodotto passa a 90 o 80 in modo molto subdolo facendo risparmiare all’azienda ma costando lo stesso hanno resto quella che dovrebbe essere un’attività piacevole solo un altro incubo, per i consumatori italiani.

Una situazione molto sgradevole che, per gli italiani meno abbienti, può rivelarsi una vera tragedia dato che possiamo fare a meno un po’ di tutto, ma sicuramente non di mangiare e bere. E se poi qualcuno volesse approfittare dell’occasione per comprare qualche oggetto di conforto per la casa, i prezzi alti non aiuterebbero nemmeno il venditore a riuscire a piazzarli.

Fortunatamente non tutti i grandi marchi sono così costosi o esigenti dal punto di vista dei prezzi. Infatti, nelle ultime ore, Esselunga ha lanciato delle importantissime offerte che permettono di riempire letteralmente il carrello con due soldi. Andiamo a vedere se qualcuna delle grandi marche che aderiscono ai saldi può fare al caso vostro.

Spesa a pochi euro, il modo migliore per farla

A partire dal 29 gennaio, i punti vendita aderenti all’offerta della catena italiana Esselunga metteranno una vasta quantità di prodotti in offerta. Tra questi, si trovano molti latticini ma anche affettati di marchi come: Galbanino, Lerdammer, Citterio e vari prodotti di Giovanni Rana, marchio dietro i famoso tortellini venduti in una quantità incredibile di formati e con condimenti sempre diversi tra loro.

Fai la spesa da Esselunga – www.Leonardo.it

Anche prodotti a lunga consumazione come pasta, caffè e cereali possono costare di meno con queste offerte: Lavazza, Nutella, Asdomar e Rummo sono solo alcuni dei grandi marchi italiani e stranieri che aderiscono a questa proposta dei punti vendita. Le offerte sono variabili per ogni prodotto ma, in linea di massima è possibile fare una spesa piena anche restando sotto i 50 €, specie se alle offerte si cumula una raccolta punti o l’uso di una carta fedeltà o, ancora, altre offerte slegate da questa cumulabili.

Quanto durerà questa “pacchia” nei punti vendita di Esselunga? Il volantino è molto chiaro: finirà tutto l’11 febbraio dandovi circa due settimane per muovervi. Da non ignorare anche il fatto che ci saranno grandi offerte anche su prodotti informatici, tecnologici e di arredamento, a seconda dei casi. Perché non approfittare di questo saldo “esteso” fino in fondo?