Una fontana dalla quale sgorga il vino al posto dell’acqua: non è un qualcosa di fantastico, in quanto si trova a Villa Cardari, nel comune di Ortuna, in provincia di Chieti. È stata costruita per abbeverare i pellegrini che intraprendono il Cammino di San Tommaso e rappresenta la prima fontana in Italia a far scorrere il Montepulciano d’Abruzzo.

Vino al posto dell’acqua che sgorga tutti i giorni da una fontana che si trova ad Ortuna, in Abruzzo. Inaugurata nel 2016, si trova presso la tenuta della Cantina Dora Sarchese. All’entrata i pellegrini – o chi si trova a passare di lì – possono scorgere una scritta: “Bevi vino, ché non sai donde sei venuto: sii lieto, perché non sai dove andrai”. Il vino viene riversato in una fontana dotata di rubinetti, posta all’interno di una botte di legno. Ecco la foto:

Chiunque può bere alla fontana del vino, ma è stata ideata, principalmente, per dissetare chi effettua il pellegrinaggio del Cammino di San Tommaso. Il vino rosso Montepulciano d’Abruzzo è disponibile 24 ore su 24 dalla fontana dalla quale è possibile rifocillarsi, usando le apposite manovelle.

Un’altra fontana del vino a Venezia

Migliaia di persone compiono ogni anno il Cammino di San Tommaso tra Roma e Ortona. Questa, però, non è l’unica fontana pubblica di vino in Italia. A Venezia, infatti, fu installata una struttura simile Piazza San Marco per il suo carnevale annuale.

E sembra che, dal punto di vista storico, ci sono altri riferimenti del genere in Europa. Secondo il Royal Collection Trust del Regno Unito, il re Enrico VIII d’Inghilterra dei Tudor e il re Francesco I di Francia ebbero a disposizione una fontana di vino per i cortigiani durante il loro incontro nel 1520. Un dipinto di quell’incontro raffigura alcuni corteggiatori seduti sotto la fontana.

