Forbes ha stilato una classifica dei borghi più belli d’Europa, tra i quali spunta anche uno italiano. Come afferma la famosa rivista americana, queste piccole città dimostrano, nei fatti, che “piccolo può essere bello“. Di seguito, l’elenco completo.

Forbes elenca i borghi più belli d’Europa

Partiamo da Bolsena, un piccolo borgo in provincia di Viterbo, nel Lazio, famoso per le sponde dell’omonimo lago. In questo territorio, è possibile far visita al museo del posto, che si trova nel castello Monaldi Ski, ma non solo: è possibile, infatti, fare un salto anche all’Acquario, alla basilica di Santa Cristina, nonché ammirare gli scavi archeologici etrusco-romani di Poggio Moscini al parco archeologico di Turona.

Andiamo, poi, in Germania spostandoci Cochem, in Renania. È una piccola città fluviale, caratterizzata da edifici colorati e dal castello che si è già al di sopra della città, costruito nell’XI secolo, dal quale è possibile anche ammirare tutti i vigneti che si snodano all’interno della valle sottostante.

Bolsena

C’è, poi, Hall in Tirolo, a sud dell’Austria, che si trova nei pressi di Innsbruck. Si tratta di un borgo medievale, caratterizzato da un castello di grandi dimensioni: in questo meraviglioso luogo, fu emesso il primo tallero del mondo.

Voliamo, poi, in Spagna, precisamente a Ronda, borgo che funge da perfetta fusione dello stile moresco e andaluso: qui è consigliabile visitare il ponte nuovo e l’arena del XVIII secolo che, di giorni, è diventata un museo.

C’è, poi, il villaggio di Bibury, in Inghilterra, dove possiamo trovare distese verdi e vecchie case realizzate in pietra, come si faceva un tempo. Inoltre, è possibile dare uno sguardo anche ai cottage dei tessitori del XVII secolo di Arlington Row. Qui è possibile sedersi nei classici pub inglesi, anche molto antichi: tra questi, sicuramente possiamo citare il Catherine Wheel, costruito nel XV secolo.

La top 5 della classifica

Proseguendo, troviamo Bonifacio, in Corsica: tale borgo funge da porto turistico in stile medievale, che si snoda sulla costiera. Qui è possibile visitare il museo che si trova nel Bastione de l’Etendard, dove è possibile apprendere qualche informazione in più sulla storia di questa piccola città. Nelle vicinanze, inoltre, ci sono anche le isole Lavezzi dove è possibile immergersi nella riserva naturale e riposarsi sulle spiagge: questo posto è disabitato.

C’è, poi, Ericeira, in Portogallo. Si tratta di un villaggio di pescatori, molto amato dagli amanti del surf e anche da chi semplicemente amate gustare le prelibatezze del posto e scoprire l’arte del luogo.

Sibiu, Transylvania

Facciamo, poi, un salto in Romania, precisamente a Sibiu, in Transilvania: qui è possibile visitare il Ponte delle Bugie, che, secondo la leggenda, era attraversato da amanti che promettevano cose che non potevano mantenere. La città è patrimonio dell’UNESCO, caratterizzata da un’architettura prettamente germanica.

Citata anche Český Krumlov, ubicata nella parte meridionale della Boemia. Il centro storico di questo piccolo borgo è stato definito patrimonio dell’UNESCO: qui possiamo trovare grandi castelli medievali, giardini curati e un’architettura estremamente curata.

Infine, c’è Reine, piccola città dell’isola di Moskenesøya, nell’arcipelago delle Lofoten sopra il Circolo Polare Artico. Qui è possibile assistere allo spettacolo dell’aurora boreale, visitare un villaggio di pescatori che si incastona nei fiordi della zona, i quali sono molto famosi in quanto utilizzati per diverse pubblicità in tutto il globo.

