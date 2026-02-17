Furti in casa? Con ACTION hai risolto, l’offerta a meno di 20 euro per stare al sicuro

Evita l’esperienza più agghiacciante per un italiano grazie a questo prodotto. Meno di 20€ per dire addio ai ladri.

Con tutto quello che si sente in giro, uno dei terrori più diffusi e fondati tra gli italiani è sicuramente quello di trovarsi un ladro in casa. Nel “migliore” dei casi, possiamo tornare a casa e trovarla svaligiata, sperando che i malfattori non abbiano trovato il luogo dove nascondiamo i preziosi, nel peggiore, rischiamo di essere sequestrati per ore da ladri capaci di tutto, come è già successo in numerosi casi di cronaca.

Vero che nel 2025 il buon lavoro delle Forze dell’Ordine ha visto calare dell’8,5% questi crimini, ma è anche vero che oltre 61.000 italiani hanno denunciato un’effrazione casalinga, lo scorso anno. Nessuno vuole finire in questa lista. Dal momento che non possiamo prevedere se e quando i ladri decideranno di farci visita, specialmente se viaggiamo molto frequentemente, non abbiamo scelta se non premunirci.

Esaminando le opzioni, ci rendiamo conto che non tutte sono praticabili: il porto d’armi è una scelta costosa e anche rischiosa sotto alcuni aspetti, prendere un cane da guardia non è fattibile per tutti – magari avete dei bambini e per quanto minimo, il rischio di un incidente con l’animale esiste – lasciare casa ad un amico quando si parte non sempre è un’opzione. Resta ancora la sorveglianza: con questa telecamera, per esempio, dovreste stare sicuri.

La telecamera rotante a pochi euro!

Un sistema di sorveglianza solido ed efficace non sempre costa una fortuna. Se non avete una villa smisurata ma vivete in una normale abitazione con 2-3 stanze oltre i bagni, può bastare anche l’ultimo prodotto di Action, nota catena olandese, attiva in Italia ma anche online che con meno di un “pezzo da venti” vi mette al sicuro dalle più gravi effrazioni in casa vostra.

Basta ladri, con la telecamera a meno di 20 euro di Action – www.Leonardo.it

La telecamera rotante di Action venduta con l’ultimo volantino valido da questo lunedì è un buon sistema per monitorare casa vostra anche quando siete lontani e chiamare le Forze dell’ordine se notate qualcosa che non vi torna. Il prodotto ha una visibilità di ben 5 metri, ruota sul posto coprendo una vasta area in tutte le direzioni – ha un angolo cieco di appena 5 gradi – e può anche inclinarsi di 180 gradi monitorando l’ambiente sotto stante anche se la appendete o fissate molto in alto.

Il costo di 16,95 € è particolarmente vantaggioso e, nel caso vogliate, potete scaricare l’apposita app per connettervi alla telecamera in qualunque momento e controllare casa anche da distanza. Se qualcosa non vi torna e volete capire se in casa c’è un conoscente che ha le chiavi o un ladro, potete usare l’apposito microfono e, nel caso la risposta sia la peggiore possibile, attivare la sirena da ben 100 decibel di potenza per allertare le forze di polizia nella zona. Insomma, con Action, dormirete sonni tranquilli anche all’estero!