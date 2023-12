L’interesse degli italiani per la sostenibilità ambientale sta influenzando significativamente le loro abitudini di consumo, sviluppando, nel contempo, un’attenzione particolare alla riduzione degli sprechi alimentari. Una ricerca dell’Università di Cremona ha evidenziato, in tal senso, un incremento della responsabilità ambientale tra i consumatori: oltre due terzi degli intervistati dimostrano una certa attenzione verso la sostenibilità, integrandola nella propria routine quotidiana.

Gli italiani hanno maggiore consapevolezza degli sprechi alimentari

La sostenibilità può essere incentivata in vari modi, ad esempio la riduzione dello spreco di cibo fino alla scelta di fonti energetiche più efficienti, per poi passare alla mobilità sostenibile. Questo cambiamento non è solo una risposta alla crescente consapevolezza ambientale, ma anche una reazione all’aumento dei prezzi.

Un uomo spreca cibo buttando i resti di un pasto

L’indagine di EngageMinds Hub dell’Università Cattolica di Cremona conferma che due terzi degli italiani preferiscono la sostenibilità al comfort: si rileva, dunque, crescente consapevolezza della tutela ambiente.

I consumatori mostrano una maggiore attenzione all’impatto della produzione alimentare sull’ecosistema: sette su dieci di questi, infatti, praticano – in maniera attiva – la sostenibilità: l’89% riduce lo spreco di cibo e l’80% acquista prodotti di stagione. Anche l’aumento dei costi, in tale contesto, influenza le scelte degli italiani.

Riciclo e riutilizzo: due pratiche sostenibili

In termini di riciclo e riutilizzo, gli italiani si dimostrano molto virtuosi: l’88% pratica la raccolta differenziata e il 73% preferisce riparare piuttosto che sostituire gli oggetti.

Le donne e gli over 60 sono particolarmente impegnati in queste pratiche: inoltre, il 64% evita la plastica monouso e il 58% sceglie prodotti sfusi o con imballaggi riciclati.

Negli ultimi anni, vi è stato un aumento dei negozi che vendono prodotti sfusi, non solo alimentari, ma anche detersivi e prodotti per l’igiene personale, promuovendo – in tal senso – un consumo più consapevole e limitando l’uso della plastica. Si accordano, a questi, anche le aziende di cosmetici che, negli ultimi tempi, stanno adottando packaging biodegradabili.

Spostarsi in bicicletta

Per quanto riguarda la mobilità e il consumo energetico, gli italiani dimostrano un’attenzione crescente ma ancora limitata.

La mobilità sostenibile è meno diffusa: meno della metà degli italiani, infatti, si sposta a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici. Il 76% degli italiani, infatti, considera i prodotti green troppo costosi.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO