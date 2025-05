Hypersight, il macchinario che rivoluziona la cura dei tumori in Italia

Presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di Verona è stato installato il primo esemplare italiano di Hypersight, dispositivo di ultima generazione che trasforma – in modo radicale – il modo in cui sono affrontati le patologie oncologiche. Scopriamo, dunque, come funziona questo macchinario per il trattamento dei tumori.

Il macchinario che rivoluziona la cura dei tumori: Hypersight

Hypersight è in grado di localizzare con precisione millimetrica le masse tumorali per poi colpirle in appena sei secondi, grazie ad un sistema di imaging ad altissima definizione integrato con un dispositivo terapeutico ad alta precisione.

Ciò consente, dunque, in un’unica seduta, di diagnosticare e trattare il tumore, adattando il procedimento in tempo reale ai movimenti del paziente e alla morfologia del tessuto da trattare.

Un medico cura un paziente con tumore alla prostata

A parlare dell’importanza di questa importante innovazione nel campo della cura delle patologie oncologiche è la dottoressa Chiara Maneschi, oncologa presso l’IRCCS veronese, che sottolinea come Hypersight rappresenti “una nuova visione della cura“, in grado di osservare il tumore nel suo contesto dinamico e intervenire con una precisione finora mai attuata, che permette di evitare danni ai tessuti sani.

Il frutto di un lavoro di squadra

Tale traguardo è stato raggiunto, grazie a un lavoro sinergico tra istituzioni pubbliche, partner privati e una direzione sanitaria orientata all’innovazione.

Secondo la dottoressa Maneschi, il macchinario sarà inizialmente impiegato per trattare tumori solidi localizzati, ma sono già in corso studi per utilizzarlo in terapie immunologiche ed intelligenza artificiale, al fine di potenziare ulteriormente l’efficacia dei trattamenti.

È – infine – previsto un ampliamento della formazione del personale e lo sviluppo di collaborazioni con altri centri di eccellenza a livello europeo.