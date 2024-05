I videogiochi sono una fonte di intrattenimento molto popolare a livello mondiale. Tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che un uso eccessivo può portare alla dipendenza, riconosciuta come “disturbo da gioco” nella Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-11). Questo disturbo è caratterizzato da una perdita di controllo sul gioco, che prende il sopravvento sugli altri interessi ed attività quotidiane, causando problemi personali, familiari, sociali, educativi e lavorativi.

I benefici che i videogiochi apportano a corpo e mente

Nonostante ciò, studi scientifici hanno dimostrato che i videogiochi possono offrire benefici importanti sia alla salute fisica che a quella mentale, se utilizzati con moderazione e consapevolezza.

Ad esempio, i giochi di strategia possono migliorare le funzioni cognitive, ad esempio memoria, attenzione e capacità di risoluzione dei problemi. Questi benefici si applicano, inoltre, anche al rendimento scolastico e possono aiutare nel trattamento di disturbi come l’ADHD.

Coppia gioca ai videogame

Dal punto di vista visivo, i videogiochi possono essere utili nel trattamento dell’ambliopia, migliorando la capacità di percepire dettagli e sfumature di colore. Questa abilità può trasferirsi anche in contesti reali, migliorando, in tal senso, la percezione visiva durante attività quotidiane, ad esempio nel corso di una passeggiata.

Riduzione dello stress e socializzazione nelle comunità virtuali

I videogiochi che richiedono movimento fisico, come Wii Fit o Just Dance, promuovono il benessere fisico aiutando a dimagrire, a rafforzare i muscoli e a migliorare la postura. Inoltre, giochi come Tetris possono ridurre lo stress e migliorare l’umore, poiché durante il gioco il corpo produce endorfine, che agiscono come antidolorifici naturali.

La socializzazione è un altro beneficio importante dei videogiochi. Studi hanno mostrato che oltre il 70% dei giocatori partecipa a comunità virtuali, migliorando, quindi, le proprie capacità di comunicazione e cooperazione.

Nonostante i diversi vantaggi, è fondamentale approcciarsi ai videogiochi con cautela. L’ideale sarebbe limitare il tempo di gioco a un’ora al giorno al massimo, al fine di prevenire la dipendenza e mantenere un equilibrio sano con la vita reale. Giocare con moderazione permette di sfruttare i benefici dei videogiochi senza cadere nei rischi associati ad un utilizzo eccessivo degli stessi.

