Il boom dei lavori creativi digitali: le figure più ricercate nel 2025

La creatività rappresenta, dall’inizio del 2025, una vera e propria forza propulsiva che guida il cambiamento nel mercato del lavoro, segnato da una inarrestabile avanzata tecnologica e dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi. Per tale ragione, dunque, vi sono alcuni lavori creativi digitali che sono particolarmente richiesti, secondo quanto emerge da alcune analisi condotte da LinkedIn e dai principali osservatori internazionali. Scopriamo, dunque, insieme quali sono.

I lavori creativi digitali più richiesti nel 2025

Il mondo del lavoro sta vivendo una profonda trasformazione, in cui la creatività non è più relegata ai settori artistici, in quanto entra a pieno titolo nelle strategie di business.

Le soft skills diventano molto importanti e, tra queste, possiamo annoverare pensiero critico, capacità di problem solving e flessibilità cognitiva. Il World Economic Forum prevede che, entro il 2027, il 40% delle skill più richieste sarà legato alla capacità di affrontare sfide complesse con approcci creativi.

Skills

Le aziende, pertanto, investono sempre più risorse in innovazione. Il report LIONS sullo Stato della Creatività 2025 sottolinea come i brand più audaci, disposti a valorizzare il potenziale creativo, siano quelli destinati a crescere di più. Si tratta di un cambio di paradigma che riguarda anche l’Italia, in quanto cresce l’interesse verso le professioni creative come leva di sviluppo economico e culturale.

Le professioni emergenti tra IA e design digitale

L’incontro tra tecnologia e immaginazione sta generando, inoltre, nuove figure professionali. In primis, ci sono i prompt engineer, specialisti nella formulazione di comandi per modelli di intelligenza artificiale generativa e gli AI artist, che sfruttano la tecnologia per dare forma a nuove espressioni artistiche digitali.

A queste, poi, si affiancano ruoli sempre più richiesti come il consulente etico per l’IA e il designer di esperienze in realtà virtuale. Anche in Italia, il settore culturale e creativo mostra segnali di crescita molto importanti, visto che si registrano oltre 843.000 occupati, nonché un valore aggiunto pari al 4,1% dell’economia nazionale.

Secondo le previsioni, nei prossimi anni ci sarà l’espansione di professioni legate al design, al gaming e alla valorizzazione del patrimonio culturale.