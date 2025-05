Il potere curativo dell’arte per il benessere psicologico

L’arte ha un potete curativo sulla salute mentale molto importante, che va scoperto attraverso una serie di percorsi, che si snodano in musei, laboratori e corsi specializzati che, nei fatti, permettono di intraprendere un percorso di cura dell’anima attraverso la creatività. Scopriamo, dunque, insieme quanto il potere curativo dell’arte incide sul benessere psicologico degli osservatori.

L’arte e il suo potere curativo sulla mente

L’arte rappresenta una forma di comunicazione universale, capace di superare i limiti del linguaggio verbale e di avvicinarsi a ogni popolo, a prescindere dalle differenze culturali e sociali.

Bisogna, inoltre, tenere in considerazione il fatto che il suo potere curativo è stato anche riconosciuto, in via ufficiale, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2019, tanto da dedicare all’arte una Giornata Mondiale per celebrarla, fissata per il 15 aprile.

In Italia, così come nel resto d’Europa, l’interesse per l’arteterapia è sempre più vivo, anche grazie alla diffusione di programmi formativi che coniugano competenze artistiche e modelli psicologici.

Percorsi artistici al servizio della salute mentale

Tra i percorsi artistici, volti a sostenere la salute mentale, possiamo annoverare il progetto ASBA (Anxiety, Stress, Brain-friendly Museum Approach), sviluppato dall’Università Bicocca: secondo quanto rilevato, vari percorsi guidati di mindfulness nei musei comporterebbero una riduzione importante di ansia e stress, con cali che oscillano dal 20% al 25%, in base alle attività proposte.

Lo “stato di flusso” generato dall’immersione artistica favorisce, dunque, un senso di gratificazione e maggiore consapevolezza di sé.

Il 78% delle persone con disturbi psicologici ha riscontrato miglioramenti importanti grazie all’arteterapia, che permette di affrontare traumi profondi, come quelli vissuti da rifugiati o dalle vittime di violenza, svolgendo un’ottima azione anche nel trattamento della demenza senile.

La Scuola di Arteterapia di Firenze, inoltre, propone un corso triennale che coniuga teoria e pratica, mentre l’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, mette a disposizione un Master di I Livello in Arteterapia rivolto ai laureati in discipline umanistiche, artistiche e psicologiche. L’Associazione Italiana Professionisti Arteterapeuti (APIArt) – infine – completa l’offerta formativa con percorsi dedicati alla clinica e all’aggiornamento continuo.