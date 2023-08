Siete stanchi di sentirvi sopraffatti dall’ansia e dalla depressione? Desiderate migliorare la resilienza mentale per affrontare con successo le sfide quotidiane? Il training autogeno, in tal senso, potrebbe essere la soluzione che state cercando. In questo articolo, scoprirai cos’è il training autogeno, i suoi benefici e come puoi praticarlo per superare ansia e depressione.

Che cos’è il training autogeno?

Il training autogeno è una tecnica di rilassamento e auto-ipnosi che mira a potenziare la resilienza mentale e ad alleviare l’ansia e la depressione.

È stato sviluppato dal medico tedesco Johannes Heinrich Schultz negli anni ’20 ed è diventato popolare in tutto il mondo per i suoi effetti benefici sulla salute mentale.

Questa pratica si basa sull’idea che sia possibile influenzare volontariamente lo stato della propria mente attraverso suggerimenti positivi rivolti all’inconscio.

Il training autogeno utilizza frasi o immagini specifiche per creare uno stato di profondo rilassamento fisico e mentale, consentendo alla mente di raggiungere uno stato di calma interiore.

Training autogeno contro ansia

Durante una sessione di training autogeno, ci si concentra sulle sensazioni corporee, come la pesantezza delle braccia o delle gambe, il battito cardiaco regolare o la sensazione di calore diffusa nel corpo. Questi segnali sono utilizzati per indurre un senso generale di tranquillità e relax.

Molte persone trovano che il training autogeno abbia un impatto positivo sulla loro vita quotidiana. Attraverso questa pratica, diventa possibile gestire meglio lo stress, migliorare l’autostima e aumentare la consapevolezza del proprio corpo e dei propri pensieri.

Il training autogeno può essere praticato da chiunque senza alcuna esperienza precedente nella meditazione o nell’autoipnosi. È semplice da imparare ed è possibile eseguirlo comodamente a casa propria con pochi minuti di pratica al giorno.

I benefici del training autogeno

Il training autogeno è una tecnica di rilassamento che può offrire numerosi benefici per la nostra mente e il nostro corpo. Questa pratica si basa sull’idea che possiamo influenzare la nostra salute mentale attraverso l’autosuggestione e il controllo della nostra attività cerebrale.

Un primo beneficio del training autogeno è la riduzione dell’ansia. Attraverso esercizi specifici, possiamo imparare a calmare i nostri pensieri angustianti e ad alleviare lo stress accumulato durante la giornata.

Obiettivi sul blocco note

La pratica regolare del training autogeno ci aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza dei nostri stati mentali e ci permette di gestire meglio le situazioni stressanti.

Il training autogeno può essere un valido alleato nella lotta contro la depressione. Grazie alla sua capacità di promuovere il rilassamento profondo, questa tecnica può contribuire a migliorare l’umore e favorire un senso generale di benessere psicofisico.

Oltre all’ansia e alla depressione, può anche potenziare la resilienza mentale. Attraverso gli esercizi mirati, impariamo a concentrarci sul nostro respiro e ad entrare in uno stato di calma interiore. Questa abilità diventa particolarmente utile quando affrontiamo situazioni difficili o traumatiche nella vita quotidiana.

Praticando regolarmente tale tecnica possiamo godere dei suoi molteplici benefici: ridurre l’ansia, combattere la depressione e potenziare la nostra resilienza mentale. Non ci sono limiti a ciò che possiamo raggiungere attraverso questa tecnica di rilassamento.

Come si attua tale pratica?

Per praticare questa tecnica, è importante trovare un luogo tranquillo e silenzioso dove potersi rilassare. Puoi scegliere di sederti o sdraiarti in una posizione comoda. Inizia concentrando la tua attenzione sul respiro e prenditi qualche istante per rilassarti.

Una volta raggiunto uno stato di calma, puoi iniziare a ripetere delle frasi che favoriscono la rilassatezza mentale e fisica. Ad esempio, potete dire a voi stessi: “Il mio corpo è calmo e rilassato“, “La mia mente è serena” o “Sono pienamente presente nel momento presente”.

Ragazza seduta in un parco

È importante ripetere queste frasi lentamente e con convinzione, immergendovi completamente nella sensazione di calma che provengono da esse. Concentratevi sui vari gruppi muscolari del corpo, sperimentando come si sentono quando sono completamente rilassati.

Potete anche utilizzare l’immaginazione guidata per visualizzare immagini piacevoli o situazioni serene durante la pratica dell’esercizio. Questa tecnica vi aiuterà ad approfondire ulteriormente lo stato di relax e a stimolare positivamente le tue emozioni.

Ricordate che tale esercizio richiede costanza e allenamento regolare per ottenere i massimi benefici. Potreste notare miglioramenti già dopo alcune sessioni, ma bisogna perseverare nell’esercizio per consolidarne gli effetti nel tempo.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO