Intelligenza artificiale e giornalismo, che futuro avrà l’informazione?

L’intelligenza artificiale sta trasformando – nel profondo – il giornalismo, in quanto sta aprendo diversi scenari che, fino a pochi anni, fa potevano essere considerati fantascienza. Al giorno d’oggi, infatti, alcuni algoritmi, molto sofisticati, sono in grado di scrivere articoli, analizzare enormi quantità di dati e anche personalizzare i contenuti in base agli interessi dei lettori. Cosa significa, però, tutto questo per il futuro dell’informazione? Si tratta di un progresso che migliorerà la qualità del giornalismo o di una minaccia alla sua essenza e al lavoro svolto dall’uomo?

Giornalismo e intelligenza artificiale, gli scenari futuri

Tra i vantaggi che possiamo attribuire all’IA, in termini giornalistici, è sicuramente la velocità mediante la quale le notizie possono essere prodotte e diffuse.

Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, è possibile monitorare eventi in tempo reale, analizzare dati, anche molto complessi, nonché generare report in pochi istanti. Ciò, sicuramente, può liberare i giornalisti dallo svolgimento di compiti ripetitivi, permettendo loro di concentrarsi su domande più approfondite e su contenuti di qualità.

Evoluzione dell’intelligenza artificiale

C’è da dire, però, che esiste anche il rovescio della medaglia, in tal senso: l’automazione di alcuni processi, infatti, potrebbe far sparire figure professionali e provocare, come è facile intuire, disoccupazione.

Un altro aspetto da tenere, sicuramente, in considerazione è la personalizzazione dell’informazione. Gli algoritmi possono suggerire contenuti su misura per ciascun lettore, creando, in tal senso, una esperienza più coinvolgente e aumentando, al contempo, anche il tempo trascorso sulle piattaforme digitali.

Il problema, però, è che questo meccanismo rischia di chiudere il pubblico in una “bolla informativa”, nella quale si ricevono solo notizie che confermano le proprie idee: in tale contesto, dunque, il confronto con opinioni diverse e il pluralismo sono drasticamente ridotti.

IA e fake news, un aspetto da non sottovalutare

Un nodo cruciale, legato all’introduzione dell’IA nel mondo dell’informazione, che va necessariamente sciolto, è quello della credibilità. Se da un lato l’IA è in grado di generare testi sempre più sofisticati, dall’altro manca della sensibilità, della capacità di interpretazione e del senso critico tipici del giornalista umano.

Il rischio è che, senza un adeguato controllo, le notizie restino incomplete, decontestualizzate e persino fuorvianti. Il giornalismo non fa leva, infatti, solamente su dati e parole: il lavoro, infatti, si basa sul meccanismo di comprensione della realtà, declinato a partire dalla responsabilità nutrita verso il pubblico di riferimento.

Infine, c’è la questione dell’impatto sull’occupazione, come vi accennavamo. L’automazione potrebbe eliminare, del tutto, alcune figure professionali, soprattutto nei settori editoriali con budget limitati. insostituibili.

Il futuro dell’informazione dipenderà, dunque, dalla capacità di integrare, in modo equilibrato, l’intelligenza artificiale all’interno dello stesso contesto, senza perdere di vista un concetto molto importante: la tecnologia può essere un alleato straordinario, ma il cuore del mestiere resterà sempre nelle mani di chi sa raccontare la realtà con passione, rigore e senso critico.