IPO SpaceX verso la quotazione in borsa ma conviene comprare? Come sta (davvero) la società di Elon Musk

La società di Elon Musk è in caduta libera o è un investimento sicuro? Cosa ne pensano alcuni esperti di borsa.

Conosciuto in Italia soprattutto per le automobili elettriche e Tesla che è la prima compagnia al mondo ad averle rese davvero popolari, Elon Musk ha in realtà molte altre società che fanno parte del suo portafoglio, alcune attive e di successo, altre fallite o in stand by ed altre ancora che oscillano tra una positiva salita ed una disastrosa caduta libera, un po’ come succede a quasi tutte quelle che esistono sul mercato della borsa americana.

Tra le tante “fatiche” dell’imprenditore troviamo Tesla Energy, A Boring Company e naturalmente SpaceX, la compagnia a cui gli USA hanno affidato sempre maggiormente il compito di portare l’essere umano nello spazio, Marte come prima meta ovviamente. Qualcosa che in passato faceva principalmente la NASA, forse anche con maggiore successo.

Fondata nel 2002, la compagnia SpaceX è stata protagonista di alcuni test fallimentari di razzi diretti nello spazio ma ha anche ottenuto numeroso successi e soprattutto, è una delle pochissime compagnie private del mondo ad aver effettuato con successo la messa in orbita di attrezzature spaziali. Ma dal punto di vista prettamente economico, conviene investire in questa realtà americana?

SpaceX, perché si e perché no

SpaceX sulla carta è una società molto solida e sicura: intanto, gode dei finanziamenti del Governo Trump che in passato, erano rivolti esclusivamente alla NASA e in seconda battuta, si tratta di una compagnia in grado di generare 2 miliardi di dollari anno secondo gli ultimi rilevamenti. Ed il privato cittadino può guadagnare qualcosa, da tale realtà economica?

Comprare Space X – le sue azioni! – serve davvero?

La società sta preparando il suo Initial Public Offering che sancirà il passaggio da privato a pubblico consentendo ai cittadini di comprare le sue azioni in futuro. La società secondo fonti americane potrebbe essere quotata a 1.500 miliardi di dollari, facendo rabbrividire il record di ARAMCO che arrivò a ben 29 miliardi nel 2019 e rendendo Musk il primo uomo nella storia moderna a possedere trilioni. Cifre davvero impensabili per la mente umana.

La quotazione in borsa di SpaceX potrebbe avvenire già nel 2026, quindi meglio non mettersi troppo comodi e ragionare subito: da un lato, l’IPO elevatissimo ed il fatto che la compagnia si propone di arrivare su Marte è molto incoraggiante. Investire alcuni dei nostri risparmi in questa società significherebbe assistere ad una crescita smisurata, potenzialmente, se tali obiettivi venissero raggiunti. Inoltre, se i sussidi proposti sotto forma di contratti privati da parte del Governo Trump dovessero persistere, le probabilità di un crollo in borsa di SpaceX sarebbero davvero risibili.

D’altro canto, occhio al rischio di una nuova bolla finanziaria come quella dei Bitcoin o di Tesla, per restare in tema con l’argomento di oggi perché quando le azioni di una compagnia arrivano a salire rapidamente di valore, prima o poi dovranno scendere di botto, lasciandovi con una frazione di ciò che ci avete investito. Quindi, il nostro consiglio è il seguente: a seconda delle vostre possibilità, investite la maggior parte del vostro capitale in un piano di accumulo “tradizionale” e più sicuro, anche con una rendita minore nell’immediato. E se volete rischiare, acquisite le azioni di SpaceX con una piccola percentuale dei vostri soldi. Quando si potranno comprare, questo è chiaro.