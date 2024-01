L’11 dicembre si è celebrata la Giornata Internazionale della Montagna, un evento molto importante che ha come scopo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli ecosistemi montani. Nel 2023, la FAO ha scelto il tema “Ripristinare gli ecosistemi montani” per promuovere iniziative volte a recuperare e preservare gli ambienti montani degradati e a proteggere la biodiversità. Questa giornata annuale ha l’obiettivo di far capire quanto siano preziose le montagne per il benessere ecologico del pianeta e per la salute delle comunità. L’evento – inoltre – pone enfasi sulla cultura montana e sulla necessità di tutelare questi territori naturali.

La montagna, un patrimonio da salvaguardare

Le montagne, fondamentali risorse naturali, necessitano di costante protezione, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici degli ultimi decenni.

La storia umana è profondamente legata alle montagne, come dimostra il ritrovamento di Ötzi, l’uomo ritrovato mummificato in Europa, che visse in Val Senales oltre 5300 anni fa.

Dagli anni ’50 e ’60, l’antropizzazione ha trasformato, significativamente. questi territori, spesso a scapito della loro bellezza naturale, principalmente a causa dello sviluppo del turismo invernale.

Montagne

Questa forma di turismo, essenziale per l’economia montana, è ripartito nel periodo post-Covid, generando ricavi che oscillano tra i 10 e i 12 miliardi di euro all’anno.

Questa industria non riguarda solo gli sport sulla neve, ma fa leva anche sull’ospitalità, sul turismo rurale e le attività agricole, che svolgono un ruolo vitale nella tutela culturale ed economica del territorio.

Per contrastare il rischio di abbandono dei piccoli centri montani, è fondamentale supportare le attività locali come l’agricoltura e l’allevamento, che contribuiscono alla conservazione delle tradizioni e alla biodiversità.

Piccoli gesti per tutelare questi scorci naturali

Ognuno può contribuire alla salvaguardia delle montagne con piccole azioni che, però, possono fare la differenza a lungo andare.

Sostenibilità ambientale

Innanzitutto, è fondamentale rispettare l’ambiente, proteggere la fauna e la flora a rischio estinzione, per via sia dell’azione dell’uomo che per i cambiamenti climatici in atto che incidono sugli habitat naturali.

L’aumento della consapevolezza sulla sostenibilità ha portato alla costruzione di abitazioni e rifugi montani più rispettosi dell’ambiente.

La green economy, la sostenibilità turistica, l’edilizia sostenibile e l’uso di energie rinnovabili sono diventati temi centrali negli ultimi anni e dovranno essere al centro anche delle azioni volte al futuro.

