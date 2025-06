La nuova piramide per vivere meglio e rispettare l’ambiente

La Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) ha aggiornato la piramide alimentare ispirandosi ai principi della dieta mediterranea, ponendo una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla salute pubblica. Il nuovo modello, già accolto con interesse da esperti e dalle istituzioni, fa leva su un programma basato su cibi semplici, stagionali e locali, in modo da ridurre al minimo il ricorso a prodotti animali e trasformati. Scopriamo, dunque, insieme cosa cambia.

La nuova piramide alimentare sostenibile e salutare

Elaborata da SINU una nuova piramide alimentare volta a sostenere sia la salute che la sostenibilità. Diversi studi hanno sottolineato il fatto che una dieta prevalentemente vegetale sia associata alla riduzione di malattie croniche, tra le quali possiamo annoverare il diabete, le patologie cardiovascolari, alcune forme di cancro e le malattie neurodegenerative.

Frutta e verdura italiane

La SINU ha – quindi – integrato le indicazioni della FAO e dell’OMS, al fine di promuovere un’alimentazione equilibrata, dal punto di vista nutrizionale, ma anche in armonia con l’ambiente.

Al centro della nuova piramide troviamo frutta, verdura, cereali integrali, legumi ed olio extravergine d’oliva, da consumare quotidianamente.

Seguono, con frequenza settimanale, pesce, carni bianche, uova e latticini freschi. Al vertice, da riservare alle occasioni speciali, ci sono carni rosse, dolci e bevande zuccherate. Non bisogna, inoltre, dimenticare di idratarsi correttamente, svolgere attività fisica regolare e preferire prodotti freschi e locali.

Un modello alimentare che guarda al futuro

La nuova piramide alimentare, inoltre, mette in guardia da alcuni comportamenti rischiosi che in molti attuano.

Tra questi, l’eccessivo consumo di sale – da preferire nella versione iodata ma sempre in quantità ridotte – e quello di zuccheri aggiunti, presenti, in particolare, nei cibi trasformati. Anche l’alcol, anche se non demonizzato, è indicato come bevanda da consumare con moderazione, solo durante i pasti e mai a stomaco vuoto.