“Il convegno ‘Missione Cybersicurezza: Autodifesa Collettiva’, svoltosi il 10 aprile 2024 nelle prestigiose sale del Palazzo Lombardia, si è imposto come un evento chiave per lo scambio e la cooperazione nel settore della sicurezza dei sistemi informativi. La sinergia instaurata tra NewsMondo.it e l’amministrazione lombarda ha dato vita a un forum decisivo, mettendo in luce l’urgenza di confrontarsi sui pericoli che insidiano l’ambito digitale.

L’ appuntamento ha goduto della partecipazione di illustri esperti di calibro nazionale ed internazionale, nonché di esponenti di aziende di spicco e organismi istituzionali, quali l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, A2A, Accenture, Poste Italiane, Intesa San Paolo, IBM Italia, UnipolSai, TIM Group, Leonardo SpA, Google, Mashfrog, l’ateneo del Politecnico di Milano e FPA-ForumPA.

La variegata presenza di tali entità, unita alla sapienza e alla prospettiva dei relatori ospiti, ha impreziosito il dibattito con una moltitudine di punti di vista innovativi e soluzioni applicabili. Il patto di resistenza contro le insidie cybernetiche si è consolidato con lo scambio di conoscenze e l’elaborazione di tattiche destinate a forgiare un avvenire digitale blindato.

Il plauso per l’esito positivo dell’evento va esteso anche a figure di prestigio come il Presidente lombardo, Attilio Fontana, e il Sottosegretario Regionale Ruggero Invernizzi, delegato per i Controlli, il Patrimonio e la Digitalizzazione. Il contributo dei moderatori Alessandro Plateroti e Franco Ferraro, quest’ultimo a capo della redazione di SkyTg24, si è rivelato imprescindibile.

Alessandro Plateroti, Direttore di NewsMondo.it, ha rimarcato l’essenzialità della sinergia tra i diversi settori nella lotta alla criminalità digitale e il frutto di un confronto diretto e proficuo sperimentato nel corso dell’evento.

Il networking, momento di spicco del convegno, ha aperto le porte a dialoghi fruttuosi e a iniziative congiunte future, cementando così un fronte unitario e flessibile di fronte alle problematiche della sicurezza informatica.

L’assemblaggio ‘Missione Cybersicurezza: Autodifesa Collettiva’ ha segnato un avvicinamento verso la realizzazione di uno spazio digitale assicurato, enfatizzando la portata dell’educazione costante, della sensibilizzazione collettiva e dell’attuazione di protocolli di condotta efficaci. La volontà di promuovere eventi analoghi manifesta una decisa ambizione verso la custodia di un cyberspazio inaccessibile alle minacce.

In ultima analisi, l’evento ha rappresentato un punto di svolta per NewsMondo.it in collaborazione con la Regione Lombardia, spingendo la piattaforma editoriale verso una crescita sostenuta. Nicola Burgay, amministratore unico di Delta Pictures Editore, ha posto in risalto la valenza dell’incontro come propulsore di consapevolezza sulla sicurezza informatica e come elemento di consolidamento della reputazione di NewsMondo.it quale autorità nel panorama dell’informazione.”

Riproduzione riservata © 2024 - LEO