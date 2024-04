L‘innovazione digitale sta trasformando profondamente il settore agroalimentare, grazie allo Smart AgriFood, concetto che abbraccia l’applicazione delle tecnologie digitali lungo tutta la catena produttiva, dalla terra fino alle nostre tavole. Questo movimento, che colloca l’agricoltura italiana in prima linea nel panorama tecnologico globale, sfrutta sensori, droni, robot e software d’avanguardia per ottimizzare i processi produttivi, dalla semina alla distribuzione finale.

L’agroalimentare incontra lo Smart AgriFood: cos’è

L’agricoltura 4.0, è il concetto alla base dello Smart Agrigood che utilizza l’innovazione tecnologica per rivoluzionare il settore, puntando su un’agricoltura moderna e digitale che agisce, nei fatti, dalla semina alla raccolta.

Un agricoltore con il computer

In questo scenario, la Smart AgriFood funge da applicazione di tali tecnologie, coprendo l’intero ciclo agroalimentare e offrendo soluzioni innovative per una produzione sostenibile ed efficiente.

Tecnologie come l’Internet delle Cose (IoT) e l’intelligenza artificiale (AI) hanno un ruolo molto importante, in quanto migliorano l’efficienza e la produttività, ma anche la sostenibilità dell’intero settore.

La blockchain, in particolare, contribuisce ad aumentare la trasparenza e la sicurezza, garantendo tracciabilità dal campo alla tavola e proteggendo sia i consumatori, sia i produttori.

Un minore impatto del settore agroalimentare sulle risorse idriche

L’Osservatorio Smart AgriFood, collaborazione tra il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Brescia, sottolinea come l’adozione di queste tecnologie porti a una importante riduzione nell’uso di risorse come acqua e fertilizzanti, oltre a una diminuzione dei costi di produzione. Questi sono passi da fare a fine di mettere in atto un’agricoltura veramente sostenibile, in linea con gli obiettivi della nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027.

Sul fronte delle start-up, l’Italia emerge, a livello europeo, come il Paese con il maggior numero di imprese dedicate all’innovazione nel settore agroalimentare, parte di un mercato globale dell’Agricoltura 4.0, che è in rapida espansione.

Queste aziende forniscono tecnologie e servizi che vanno dalla produzione agricola al food delivery, mostrando un forte interesse per l’e-commerce e le soluzioni dirette al consumatore.

