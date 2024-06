Di recente, si è verificato l’attacco di due pitbull ad un bambino di 15 mesi e sua madre a Eboli ha sollevato nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza legata alla convivenza con i cani. Esistono davvero razze “buone” o “aggressive“, o il comportamento di un cane può essere modellato anche dall’addestramento? Sebbene alcune storie di aggressioni possano enfatizzare l’aggressività di determinate razze, è fondamentale riconoscere l’importanza di un equilibrio tra l’affetto per i nostri cani e una coesistenza armoniosa con gli altri. Cani di qualsiasi dimensione, sia che vengano acquistati o adottati, sia cuccioli che adulti, richiedono un addestramento specifico al fine di prevenire comportamenti aggressivi.

L’importanza dell’addestramento e dell’educazione dei nostri cani

Addestrare un cane non significa ad insegnargli comandi, ma facilita la convivenza con noi e con gli altri. Gli addestratori del centro cinofilo Social Dog di Paderno Dugnano sottolineano quanto sia fondamentale l’addestramento.

“Da quando si decide di adottare una cane, sia esso un cucciolo o un cane adulto è importante dare delle regole in casa e fuori”.

Cani e padroni

Quando è il momento giusto per iniziare l’addestramento? Non c’è una risposta universale, come affermano i cinofili. “Spesso i cani di piccola taglia tendono ad essere più vivaci e sulla difensiva a causa delle loro dimensioni. Necessitano di un addestramento sin da subito. In questo modo il cucciolo inizierà a comprendere il linguaggio umano e il padrone sarà supportato dall’addestratore“.

Educare cani di diverse età e con esperienze diverse

I cani adulti, avendo già sviluppato un certo temperamento e capacità di rimanere soli a casa, possono ancora trarre beneficio dall’addestramento.

Diversamente, i cani che hanno trascorso molto tempo in canile potrebbero avere bisogno di un addestramento più intensivo per superare eventuali traumi pregressi. Le parole chiave in questo processo sono pazienza, amore e gentilezza: bisogna, dunque, evitare di alzare la voce durante l’addestramento per non risvegliare eventuali traumi.

In generale, non esistono cani cattivi o razze definite come tali. La personalità di un cane è influenzata sia dalla genetica che dalle esperienze vissute.

