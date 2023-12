Prepararsi alla nascita del proprio bambino è un momento emozionante e impegnativo. Una delle decisioni più importanti da prendere riguarda anche il modo in cui il piccolo sarà allattato. Scopriamo insieme quali sono i benefici del latte materno, sia per il neonato che per la madre.

Il latte umano è un superfood per i bambini

Il latte materno fornisce tutti i nutrienti, le calorie e i liquidi necessari per la salute del bambino. Supporta lo sviluppo e la crescita del cervello del piccolo ed è più semplice da digerire. Inoltre, fornisce gli anticorpi forniti al neonato naturalmente nel grembo materno.

In questo modo, il bambino sarà maggiormente protetto da asma, eczema, diabete, obesità, leucemia, carie, infezioni alle orecchie, diarrea persistente e altri disturbi.

Gli alimenti solidi nutrienti, quelli contenenti ferro e zinco, dovrebbero essere introdotti intorno ai sei mesi.

L’allattamento al seno rafforza il legame genitore-figlio

Allattare il bambino permette alla madre di instaurare un legame profondo con il piccolo e momenti di coccole importanti per la crescita.

Il neonato è, infatti, confortato dal profumo della pelle della madre, dal suono del suo battito cardiaco e dal sapore del latte, che ha un sapore naturalmente dolce, anche se può cambiare a seconda di ciò che si mangia.

Allattamento al seno

L’allattamento al seno apporta benefici alla salute del genitore che allatta: può aiutare, infatti, la madre a riprendersi dal parto più rapidamente e facilmente.

Gli ormoni rilasciati durante l’allattamento al seno aiutano l’utero a raggiungere dimensioni normali più velocemente e a ridurre il sanguinamento postpartum.

A causa dei cambiamenti ormonali, l’allattamento al seno protegge dal diabete, dall’ipertensione e dal cancro al seno e alle ovaie. Può anche aiutare a mantenere le ossa forti.

Inoltre, innesca il rilascio di ossitocina, un ormone collegato a specifici sentimenti quali empatia, affetto, calma e comunicazione positiva, che possono aiutare la madre a essere il genitore affettuoso e attento che desideri essere.

