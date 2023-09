I fattori sociali, economici e culturali influenzano notevolmente anche le abitudini alimentari degli italiani. Da sempre, la cucina del nostro Paese suscita grande interesse nelle altre nazioni del mondo, ma nuove tendenze, quali il cibo da asporto e il fast food, hanno ridefinito il rapporto che gli italiani hanno con la propria cultura gastronomica.

Le abitudini alimentari degli italiani cambiano: il ruolo di fast food e cibo da asporto

L’Italia, da sempre, è conosciuta per il suo inestimabile patrimonio gastronomico: la cucina made in Italy, infatti, attrae turisti da tutto il mondo, creando, nel corso del tempo, anche il fenomeno dell’Italian Sounding che, in sostanza, danneggia l’immagine dei prodotti italiani.

Negli ultimi tempi, però, anche gli italiani hanno cambiato il proprio rapporto con le tradizioni culinarie dello Stivale, in seguito all’introduzione di fast-food e cibo da asporto, tipologie di fruizione delle pietanze che si adattano maggiormente agli stili di vita frenetici dei giorni nostri.

Pranzo in famiglia

Ciononostante, però, non manca la consapevolezza dell’importanza di abbracciare una dieta equilibrata e sana, mediante la ricerca di prodotti genuini e provenienti dal territorio di appartenenza.

Per questa ragione, negli ultimi anni, si è limitato il consumo di carne rossa, a favore di cibi biologici e vegetali, introducendo, nei fatti, all’interno della dieta mediterranea delle influenze provenienti dalle culture gastronomiche mondiali.

Gli italiani preferiscono la cucina del proprio Paese? Il rapporto Nielsen

Secondo un recente rapporto, stilato da Nielsen, sulle abitudini alimentari degli italiani, sembra che il 48% degli stessi dichiara di preferire, in assoluto, la cucina nazionale.

Il restante 52% – invece – ha preferenze diverse, orientando le proprie scelte verso la cucina giapponese, le pietanze cinesi, nonché verso le preparazioni delle cucine turca, indiana e messicana.

Pizza, pasta e piatti italiani

La pizza e la pasta, dunque, non si toccano, ma gli italiani, ad ogni modo, si aprono nuovi sapori e, in particolare, alle pietanze etniche, sia quando preparano i pasti in casa, sia quando si recano fuori a mangiare.

D’altronde, sono 14 milioni gli italiani che dichiarano di aver mangiato in ristoranti etnici e il 24% di essi lo fa su base regolare, anche più volte a settimana.

