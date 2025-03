L’era digitale ha trasformato profondamente le dinamiche di diffusione, fruizione e interpretazione delle notizie. Con l’introduzione dei social media e – in generale – delle piattaforme digitali, infatti, la comunicazione ha assunto nuove connotazioni, andando a ridefinire, nei fatti, il concetto stesso di informazione. In tale ottica, dunque, due aspetti fondamentali di questa evoluzione sono il fact-checking e la figura emergente dell’info-encer, entrambi elementi chiave per garantire un flusso informativo più trasparente e affidabile.

Il cambiamento della comunicazione digitale con il fact-checking

Il fact-checking, ovvero la verifica delle informazioni, è un passaggio molto importante nell’era digitale, caratterizzata da una veloce propagazione delle notizie, spesso superiore alla capacità di verificarne l’autenticità.

La diffusione di fake news, la disinformazione e la manipolazione dei contenuti rappresentano una minaccia concreta per l’opinione pubblica, in quanto vanno, inevitabilmente, ad influenzare scenari politici, economici e sociali su scala globale.

Corroborare le notizie

Le piattaforme social hanno ideato strumenti di verifica e collaborano con enti indipendenti per contrastare la diffusione di notizie fuorvianti.

Tuttavia, il ruolo più rilevante è ricoperto dagli utenti stessi, chiamati a sviluppare un atteggiamento critico e a discernere le fonti affidabili da quelle meno autorevoli.

L’ascesa della figura dell’Info-encer

Accanto ai giornalisti e agli esperti del settore, si sta affermando una nuova figura: l’info-encer, un ibrido tra influencer e divulgatore di notizie.

A differenza dei tradizionali influencer, che, di solito, sono focalizzati su tematiche quali lifestyle e intrattenimento, gli info-encer si specializzano nella divulgazione di contenuti informativi, analizzando tematiche complesse, al fine di renderle accessibili ad un pubblico più ampio.

Grazie alla loro capacità di comunicare in modo diretto, gli info-encer stanno ridefinendo il rapporto tra informazione e utenti.

Tuttavia, la loro influenza fa porre questioni relative alla qualità e all’imparzialità delle notizie diffuse. La mancanza di un codice deontologico specifico e l’assenza di una regolamentazione chiara possono, infatti, determinare distorsioni nell’interpretazione delle informazioni.