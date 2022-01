Siamo passati dall’usare le mascherine chirurgiche – di solito usate in sala operatoria – a le FFP2 per proteggerci dal COVID-19 durante questi due anni di pandemia globale. In molti, temono di essere contagiati e, spesso, utilizzano questi dispositivi di protezione nel modo sbagliato. Cristiana Boi, ingegnere chimico dell’università di Bologna, consiglia il modo corretto per poter utilizzarle insieme.

Mascherine chirurgiche e FFP2: come usarle correttamente in modo combinato

In una intervista a Adkronos Salute, Cristiana Boi, ingegnere chimico dell’università di Bologna, consiglia di utilizzare la mascherina chirurgica sopra la FFP2 – e non il contrario – per ottenere un maggiore livello di protezione da virus e batteri.

Mascherine

Ecco cosa spiega l’esperta in merito ai dispositivi: “Meglio il contrario, che permette uno strato in più di filtrazione e protegge dalla sporcizia la FFP2. È quello che gli americani chiamano ‘effetto Emmental‘, riferendosi ai buchi del famoso formaggio: se metto più strati insieme, i buchi in posizioni diverse creano più ‘pieno’ e trattengo più particelle“.

Come conservare le mascherine

Le mascherine – che siano chirurgiche o FFP2 – possono essere utilizzate fino a 40 ore se, però, vengono conservate nella giusta maniera. Come sottolinea l’ingegnere chimico, è necessario tenerle lontane dall’umidità ed evitare di riporle in tasca o in appositi astucci.

“Meglio la carta o il tessuto. Ma l’ideale sarebbe appenderle in casa in un posto pulito“, afferma l’esperta. La durata delle mascherine FFP2 arriva a 40 ore – come vi anticipavamo – ma non necessariamente consecutive: “funzionano bene fino a 40 ore, un numero pensato su una settimana lavorativa di 5 giorni per 8 ore. Non si deve trattare necessariamente di 40 ore di fila, però: se si utilizza un’ora al giorno per fare la spesa, si può tenere anche 15 giorni, a patto di conservarla bene“.

