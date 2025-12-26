Milionario con Bitcoin vuole trasformare un’isola caraibica in una zona economica speciale da sogno

Questa potrebbe diventare la tua meta preferita per le vacanze, in qualche anno. Il progetto incredibile di un imprenditore.

Un imprenditore e investitore milionario nel settore delle criptovalute sta progettando di trasformare una piccola isola caraibica in una zona economica speciale d’avanguardia, con l’obiettivo di creare un modello di sviluppo all’avanguardia nel panorama internazionale. Si tratta di Olivier Janssens, noto per essere stato uno dei primi minatori di Bitcoin fin dal 2010, che ora punta a realizzare un progetto chiamato Destiny sull’isola di Niévès.

Olivier Janssens, imprenditore e fervente sostenitore del libertarianismo, ha annunciato l’intenzione di investire oltre 50 milioni di dollari in infrastrutture sull’isola di Niévès, parte dello Stato federato di Saint-Christophe-et-Niévès. L’isola, con una popolazione di circa 13.200 abitanti distribuiti su 93 km², potrebbe così diventare una “zona speciale di sviluppo sostenibile” grazie alla recente normativa approvata dal governo locale, che consente la creazione di aree economiche con condizioni favorevoli per gli investimenti e la crescita.

Il progetto Destiny mira a trasformare Niévès in una sorta di “Monaco-Dubai dei Caraibi”, come descritto sul sito ufficiale, con un sistema giuridico autonomo e infrastrutture avanzate tra cui residenze di lusso e strutture mediche innovative. Janssens punta a incrementare significativamente il PIL dell’intero arcipelago caraibico orientale, sfruttando le potenzialità offerte dalla digitalizzazione e dalla finanza decentralizzata.

Libertà economica e decentralizzazione come valori fondanti

Il progetto nasce da una visione politica e sociale molto chiara: Janssens, che ha accumulato la propria fortuna grazie al Bitcoin e a investimenti nel settore delle criptovalute, si ispira ai principi del libertarianismo, una filosofia che promuove la massima libertà individuale e una limitata interferenza dello Stato. Il milionario ha più volte espresso la sua sfiducia verso le istituzioni politiche tradizionali, auspicando che le autorità “lasciino fare” gli imprenditori e le comunità innovative che vogliono creare modelli economici alternativi.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto globale dove diversi movimenti di appassionati di criptovalute e sostenitori della decentralizzazione stanno cercando di mettere in piedi microstati o entità autonome con regole proprie. Un esempio noto è il Liberland, una “repubblica libera” autoproclamata nel 2015 tra Serbia e Croazia, che ha attratto numerosi bitcoiners e sostenitori della sovranità digitale.

L’idea di trasformare Niévès in una zona economica speciale ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni vedono in Destiny un’occasione per stimolare lo sviluppo economico e creare un polo di innovazione tecnologica e finanziaria, altri osservatori politici e membri dell’opposizione locale manifestano scetticismo. Kelvin Daly, esponente del Nevis Reformation Party, ha definito la definizione di “sviluppo sostenibile” utilizzata dal progetto come “un modo pomposo per indicare una zona economica speciale con vantaggi aggiuntivi”, sottolineando la necessità di una valutazione attenta delle implicazioni socio-economiche.

L’investimento promesso da Janssens, che include l’acquisto di terreni e la costruzione di infrastrutture essenziali, potrebbe rappresentare una svolta per Niévès, tradizionalmente caratterizzata da un’economia modesta e un turismo limitato. Tuttavia, la riuscita del progetto dipenderà molto dall’approvazione e dalla collaborazione del governo federale di Saint-Christophe-et-Niévès, oltre che dalla capacità di attrarre residenti e imprese disposti a operare secondo le regole di questa nuova comunità economica.

Il progetto Destiny si inserisce dunque in un contesto più ampio di trasformazioni che coinvolgono l’uso della blockchain, delle criptovalute e delle tecnologie correlate per creare modelli di governance alternativa e nuove forme di libertà economica, elementi che continueranno a influenzare il dibattito internazionale sulla regolamentazione finanziaria e lo sviluppo territoriale nei prossimi anni.